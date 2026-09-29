Дата премьеры нового сезона уже известна, почему сообщил телеканал "1+1 Украина" в своем инстаграме.

Когда выйдет 3-й сезон "Парочки следователей"

Третий сезон "Пары следователей" стартует 26 октября в 20:00 на "1+1 Украина". Зрителей ждут новые эпизоды с понедельника по четверг. Так что долгие осенние вечера точно будет чем занять, особенно тем, кто уже успел соскучиться по дуэту Софии и Паши.

В новом сезоне рабочие будни напарников снова будут далеки от спокойных. Их ждут новые уголовные дела, непростые расследования и ситуации, в которых одного лишь профессионального чутья может оказаться недостаточно.

Но на этот раз особое внимание будет приковано не только к преступлениям, которые предстоит раскрывать героям. София и Паша все чаще будут попадать в ситуации, где служебные решения пересекаются с личными чувствами.

Им предстоит проверить не только собственную способность находить улики и распутывать сложные дела, но и то, насколько крепки их доверие, взаимопонимание и партнерство.

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Что еще появится в новых сериях

Создатели подготовили для зрителей не только продолжение знакомой истории. В отделении произойдут изменения, в сюжете появятся новые персонажи, а привычное развитие событий может оказаться совсем не таким предсказуемым.

В частности, к актерскому составу присоединились Дмитрий Суржиков и Влад Никитюк, чьи герои принесут немало интриг и нарушат привычный порядок. Актеры сериала уже интриговали поклонников обещаниями, что новые серии будут еще более эмоциональными.

Поэтому на этот раз зрителям, похоже, придется следить не только за тем, кто совершил преступление, но и за тем, куда приведут героев их собственные чувства.