Начались съемки 3-го сезона сериала "Парочка следователей": чем удивит продолжение телехита

Сегодня, 13 июля, стало известно, что начались съемки третьего сезона популярного детектива "Парочка следователей". Один из самых популярных украинских сериалов последних лет вернется на телеэкраны уже этой осенью.

Об этом подробнее рассказывается на странице телеканала "1+1 Украина" в инстаграме .

Начались съемки третьего сезона сериала "Парочка следователей"

Этот проект стал настоящим хитом, ведь собрал у телеэкранов почти 4 миллиона поклонников. Предыдущий сезон сериала даже вошел в тройку самых популярных телевизионных сериалов весны.

Поклонников покорили не только запутанные уголовные дела, но и романтическая линия отношений между талантливой следовательницей Софией и харизматичным судмедэкспертом Пашей. Финал второй части оставил главный вопрос о будущем влюбленных открытым, поэтому новые серии должны дать долгожданные ответы на вопросы поклонников.

В новых эпизодах напарникам предстоит расследовать сложные преступления в условиях, когда профессиональные обязанности постоянно пересекаются с личной жизнью. Герои вновь продемонстрируют свой высокий профессионализм, но теперь им предстоит разобраться в собственных чувствах и научиться полностью доверять друг другу.

Кроме того, зрителей ждут неожиданные кадровые изменения в самом отделении и появление новых персонажей.

Ко своим привычным ролям вернулся весь основной актерский состав. В третьем сезоне снова сыграют: Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Тамара Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский.

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