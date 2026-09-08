Премьера уже скоро: в сети появились новые кадры со съемок 3-го сезона "Парочки следователей"

Телеканал "1+1 Украина" активно публикует новые кадры из продолжения одного из своих самых успешных детективных проектов – сериала "Парочка следователей". В сети появились эксклюзивные кадры со съемочной площадки третьего сезона.

Они раскрывают зрителям яркие детали будущих серий. Видео опубликовано на официальной странице телеканала "1+1 Украина" в инстаграме .

Что показали в свежих кадрах из-за кулис "Парочки следователей – 3"

На опубликованном видео можно увидеть теплую рабочую атмосферу, царящую в отделении. В центре большинства кадров – исполнительница главной роли Юлия Буйновская, которая появляется в кадре в эффектном вечернем синем платье с открытой спиной, принимая роскошный букет от своего нового коллеги. В то же время рабочие будни в отделении не затихают, поскольку персонажи снова проводят допросы, изучают документы и просматривают записи с камер наблюдения.

В перерывах между дублями актеры, в частности Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Татьяна Антропова и другие коллеги, искренне обнимаются, шутят и продолжают работу над новыми сценами.

В новом сезоне отдел ждут кадровые потрясения и еще более сложные запутанные дела, но главный акцент авторы сделают на личных трансформациях детективов. Похоже, любовная линия между следователями выйдет на совершенно новый уровень – что намекают сцены романтических встреч, вечерние наряды и праздничные цветы на съемочной площадке.

К своим героям возвращается весь актерский состав проекта: Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Татьяна Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский.

Создатели также обещают появление новых персонажей – Глеба Шаповалова и Михаила Захарчука, которые существенно повлияют на развитие сюжета.

Точную дату выхода третьего сезона пока держат в секрете, но ожидается, что новые серии детектива появятся в эфире "1+1 Украина" этой осенью.