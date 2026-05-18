"Утро не могло начаться лучше": как украинцы реагируют на новость о 3 сезоне "Парочки следователей"

Недавно состоялся финал второго сезона популярного украинского сериала "Парочка следователей". Сразу после выхода последнего эпизода поклонники начали активно призывать съемочную команду продолжить историю.

Поэтому создатели сериала не стали долго медлить и официально подтвердили выход третьего сезона. Об этом сообщили на инстаграм-странице 1+1 и в программе "Завтрак с 1+1".

3 сезон "Парочки следователей" будет: что известно?

Украинский сериал "Парочка следователей", который полюбился многим зрителям, официально продлили на третий сезон.

Пока неизвестно, когда состоится премьера и как именно будет развиваться сюжет, однако в комментариях поклонники уже активно делятся своими надеждами. Многие мечтают увидеть Софию вместе с Пашей и надеются, что именно так будет развиваться их история.

Многие зрители изрядно обрадовались этой новости. В комментариях даже шутят:

Вот как за 10 секунд сделать счастливыми 3,7 миллиона человек – просто сказать, что будет третий сезон "Парочки следователей".

Зрители также ожидают дальнейшего развития отношений главных героев. Вот, что пишут украинцы в комментариях:

"Мы вас сразу предупреждаем, София должна быть с Пашей, другие варианты сценария даже не рассматривайте"

"Надеемся, новый сезон будет еще интереснее, эмоциональнее и подарит нам много крутых моментов"

"Утро не могло начаться лучше"

"Это лучшая новость, которую я услышала за этот год"

"Пусть этот сериал длится вечно"

Если в первом сезоне между ними только просматривалась симпатия, то во втором стало заметно, что чувства начинают разгораться. Поэтому украинцы надеются, что в третьем сезоне увидят между героями уже значительно больше.

