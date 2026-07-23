В "Парочке следователей" появится новый герой: какой известный украинский актер присоединился к сериалу

После громкого успеха двух сезонов популярный украинский детектив "Парочка следователей" возвращается с новыми сериями. На этот раз героев ждут не только сложные расследования, но и появление нового персонажа.

О предстоящем пополнении актерского состава сообщил телеканал "1+1 Украина" в своем инстаграме. Он также подтвердил, что в настоящее время продолжаются съемки третьего сезона сериала "Парочка следователей", а премьера новых серий запланирована уже на осень этого года.

Кто присоединился к актерскому составу "Парочки следователей"

К команде следователей присоединится новый коллега – Глеб Шаповал. Этого персонажа воплотит украинский актер Влад Никитюк, которого зрители хорошо знают по ролям в сериалах "Девушка с персиками" и "Подмена".

Появление нового героя станет одной из главных сюжетных интриг нового сезона. Авторы сериала намекают, что после прихода Глеба привычный порядок в отделе начнет меняться, а отношения между героями пройдут серьезную проверку.

В частности, зрители узнают, сможет ли София и в дальнейшем контролировать ситуацию в команде, что ждет ее отношения с Пашей, а также почему Андрей неожиданно окажется перед непростым выбором. Кроме того, создатели сериала обещают постепенно раскрыть секреты, которые скрывает новый персонаж.

К сведению! По данным "1+1 Украина", в целом проект собрал у телеэкранов почти 4 миллиона телезрителей. Кроме того, второй сезон вошел в тройку самых популярных сериалов весны на украинском телевидении.

А пока вы ждете продолжения "Парочки следователей", предлагаем вам ознакомиться с другими украинскими детективами.