Не Буйновская и не Октябрьский: кто на самом деле мог сыграть главных героев в "Парочке следователей"

Звезда популярного украинского детектива "Парочка следователей" Юлия Буйновская впервые раскрыла закулисные подробности кастинга. Оказывается, любимый зрителями дуэт мог выглядеть совсем иначе, ведь на главные роли претендовали другие известные артисты.

В эксклюзивном интервью Алине Доротюк актриса поделилась подробностями поиска идеальной экранной пары. Создатели проекта "Парочка следователей" рассмотрели множество кандидатов, прежде чем утвердить окончательный состав. Юлия призналась, что попала на съемочную площадку едва не последней.

Кто мог сыграть главные роли в "Парочке следователей"

Женскую роль, которая в итоге принесла Буйновской бешеную популярность, могла получить Татьяна Злова. В то же время место напарника также долго ждало своего обладателя. Вместо Константина Октябрьского расследовать запутанные преступления вполне могли бы Ярослав Шахторин или Сергей Митрюшин.

Шахторин, Злова и Митрюшин могли сыграть главные роли в "Парочке следователей" / Коллаж 24 Канала

Буйновская пошутила, что чудом избежала всей жесткой конкурентной борьбы. Она просто записала самопробы, а впоследствии сразу оказалась в кадре с Константином Октябрьским, минуя этапы подбора других партнеров.

Я все самое интересное пропустила. Пришла уже на всё готовое и сыграла. Такое впечатление, что я чуть ли не последней пробовалась. Парные пробы у нас состоялись сразу с Костей и больше ни с кем,

– поделилась Юлия.

Юлия Буйновская о кастинге сериала "Парочка следователей": смотрите видео онлайн

В итоге продюсеры сделали правильный выбор. Экранная химия между героями сработала великолепно, и теперь "Парочка следователей" собирает высокие рейтинги, а поклонники каждый раз с нетерпением ждут продолжения детективной истории.

Кстати, недавно Буйновская прокомментировала слухи о возможном романе с Октябрьским.