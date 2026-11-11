Не Буйновська і не Октябрський: хто насправді мав зіграти головних героїв у "Парочці слідчих"

В ексклюзивному інтерв’ю Аліні Доротюк акторка поділилася подробицями пошуку ідеальної екранної пари. Творці проєкту "Парочка слідчих" переглянули багатьох кандидатів, перш ніж затвердити фінальний склад. Юлія зізналася, що потрапила на знімальний майданчик ледь не останньою.

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Хто міг зіграти головні ролі у "Парочці слідчих"

Жіночу роль, яка зрештою принесла Буйновській шалену популярність, могла отримати Тетяна Злова. Водночас місце напарника також довго чекало на свого власника. Замість Костянтина Октябрського, розслідувати заплутані злочини мали всі шанси Ярослав Шахторін або Сергій Мітрюшин.

Шахторін, Злова та Мітрюшин могли зіграти головні ролі у "Парочці слідчих" / Колаж 24 Каналу

Буйновська пожартувала, що дивом оминула всю жорстку конкурентну боротьбу. Вона просто записала самопроби, а згодом одразу стала в кадр із Костянтином Октябрським, минаючи етапи підбору інших партнерів.

Я все цікаво пропустила. Прийшла вже на готовеньке і зіграла. Таке враження, що я чи не остання пробувалася. Парні проби в нас відбулися одразу з Костею і більше ні з ким– поділилася Юлія.

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Юлія Буйновська про кастинг серіалу "Парочка слідчих": дивіться відео онлайн

Зрештою продюсери зробили правильний вибір. Екранна хімія між героями спрацювала чудово, і тепер "Парочка слідчих" збирає високі рейтинги, а шанувальники щоразу чекають на продовження детективної історії.

До речі, нещодавно Буйновська прокоментувала чутки про ймовірний роман із Октябрським.