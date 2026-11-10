Зірка "Парочки слідчих" Юлія Буйновська розкрила правду про стосунки з партнером по серіалу

Нещодавно Юлія Буйновська дала нове інтерв'ю Аліні Доротюк, де чесно прокоментувала чутки про ймовірний роман із Костянтином Октябрським. Зірка пояснила, як вони взаємодіють під час роботи та чому їхні характери абсолютно не збігаються.

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У яких стосунках зірки "Парочки слідчих"

Юлія Буйновська вважає такі фантазії шанувальників найкращим компліментом для акторів. Вона щиро радіє, коли люди вірять у справжність екранного кохання та хочуть бачити артистів парою поза знімальним майданчиком.

Однак зірка одразу спростувала всі чутки про власні романтичні почуття до партнера. Вона наголосила, що з Костянтином має абсолютно різні темпераменти та інколи вони взагалі не розуміють одне одного. Акторка навіть пригадала кумедний випадок із життя, коли вона емоційно розповідала колезі історію про нове татуювання, а чоловік абсолютно нічого не почув і не зрозумів.

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Попри кардинальні відмінності у характерах, артисти змогли побудувати чудові професійні стосунки. Юлія назвала роботу з Октябрським надзвичайно комфортною. Колеги завжди уважно слухають одне одного, постійно обговорюють деталі спільних сцен і легко знаходять вдалі творчі рішення. Костянтин повністю довіряє партнерці під час знімань любовних епізодів і часто хвалить її за професійну майстерність.

Юлія Буйновська про взаємини з Костянтином Октябрським: дивіться відео онлайн

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Така взаємоповага допомагає акторам створювати максимально переконливі образи на екрані. Однак в реальному житті Юлія давно має інше кохання. Вона перебуває у щасливому шлюбі з актором Єгором Козловим, який зараз захищає країну в лавах Збройних Сил. Тому телевізійна романтика з Костянтином назавжди залишиться виключно частиною успішного сценарію.

До речі, ми вже розповідали, де дивитись 3-й сезон "Парочки слідчих".