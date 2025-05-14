Самый крутой украинский детектив с острым сюжетом, который сейчас смотрят на Netflix

Стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных сериалов среди украинцев. На этот раз в топ-10 вошел и популярный детектив "Парочка следователей".

В обновленном списке от Netflix можно найти сериалы на любой вкус. В материале Кино 24 рассказываем, что известно о "Парочке следователей".

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О чем сериал "Парочка следователей"

По сюжету одного из самых новых украинских сериалов, который вошел в топ-10 на Netflix, в центре событий оказывается София Вербьяна, которая училась на следователя в академии. Девушка только что завершила обучение и уже начала работу в отделе особо опасных преступлений.

София – ответственная, внимательная и придирчивая. Она ненавидит ложь и больше всего ценит справедливость. Поэтому возможность возглавить отдел особо опасных преступлений становится для нее настоящим испытанием. Каждая новая серия – это отдельное преступление и новый вызов для ее команды.

"Парочка следователей": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Впрочем, и сама команда – еще один вызов для Софии, ведь в нее входят совершенно разные люди: кто-то – безответственный, кто-то – принципиальный, кто-то – добрый, некоторые влюблены в нее, а она – в кого-то из них. Но только тогда, когда все объединяются, возникает настоящая командная работа, способная раскрыть любое преступление.

Поэтому если вы до сих пор не смотрели ленту "Парочка следователей", которая уже покорила сердца миллионов украинцев, – самое время это исправить.

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