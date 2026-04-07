Что включить, пока готовишь пасху: 3 легких фильма для настроения
- Статья рекомендует три фильма для создания приятной атмосферы во время приготовления пасхи: "Дневники свободы", "Как прогулять школу с пользой", и "Белая птица: Удивительная история".
- Также рекомендуется украинский фильм "Крашанка" от режиссера Тараса Дударя, как идеальный вариант для просмотра накануне Пасхи.
В Украине началась неделя накануне Пасхи, которую еще называют Страстной неделей. Это время, когда украинцы тщательно готовятся к самому главному празднику года - Пасхе. В этом году его отмечают 12 апреля, поэтому уже скоро хозяйки будут готовить пасхальные корзины, в которых обязательно должен быть кулич.
Если вы хотите приготовления этого важного элемента провести в приятной атмосфере, советуем включить на фоне легкий фильм о добре, который создаст отличное настроение. В материале 24 Канала мы предлагаем три фильма, которые стоит посмотреть, пока вы готовите пасху.
Советуем Достойный украинский сериал с высоким рейтингом, который должен увидеть каждый
Какие фильмы можно включить "на фоне"?
"Дневники свободы"
Это фильм, премьера которого состоялась в 2006 году. Сюжет разворачивается вокруг "Дневника юных писателей". Лента создана на основе реальных событий.
В центре истории – Эрин Грувел, учительница, которая искренне верила в своих самых проблемных учеников. Именно ее несокрушимая вера в их светлое будущее со временем принесла невероятные результаты.
"Дневники свободы": смотрите онлайн трейлер фильма
Казалось бы, эти неуправляемые и агрессивные подростки не способны жить без конфликтов и не достигнут ничего значительного. Но учительница решительно настроена бороться за их лучшую судьбу.
"Как прогулять школу с пользой"
Это высокорейтинговый фильм 2016 года, который рассказывает о мальчике-сироте. Он попадает в семью Бореля и Селестины, где и начинается настоящая череда его приключений. Не все так спокойно, как может показаться на первый взгляд, и мальчик Поль неожиданно оказывается в центре этих событий.
"Как прогулять школу с пользой": смотрите онлайн трейлер фильма
"Белая птица: Удивительная история"
Еще один невероятный фильм – "Белая птица. Удивительная история", вышедший в 2023 году. Это история еврейской девочки, которая во время оккупации Франции нацистами нашла убежище в одной из французских семей.
"Белая птица: Удивительная история": смотрите онлайн трейлер фильма
Там она познакомилась с мальчиком, которого в школе все игнорировали, и поняла: внешнее не всегда соответствует внутреннему. Это теплая, добрая и поучительная история, которая станет настоящим украшением вашего дня.
Какой украинский фильм посмотреть накануне Пасхи?
Если же вы хотите посмотреть украинский фильм, пока готовитесь к Пасхе, идеальным вариантом может стать семейная комедия 2024 года "Крашанка".
Ее создал режиссер Тарас Дударь.
"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма
Главные роли в ленте исполнили Олеся Жураковская, Дарья Легейда-Сова, Владимир Гладкий, Станислав Буклан, Михаил Пулянский и другие.
Ранее мы уже подробнее рассказывали об этом фильме, поэтому переходите по ссылке, чтобы узнать больше.