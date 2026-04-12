Но если дети вдруг устанут и захотят немного отдохнуть, чтобы полакомиться куском сладкого кулича или домашним яичком, то 24 Канал рекомендует подборку тематических мультиков, которые помогут провести время в ощущении праздника.

"Ледниковый период: Погоня за яйцами", 2016

Рейтинг IMDb: 5,9

Перед Пасхой герои мультика решают открыть первую "службу нянь" для яиц. Однако пиратский кролик Сквинт крадет яйца, чтобы отомстить. Сид, Мэнни, Диего и другие отправляются в погоню, чтобы вернуть украденное и в конце концов спасти праздник.

"Кроличьи приключения: Спасти Пасху", 2022

Рейтинг IMDb: 5,4

Кролик Макс вместе с друзьями защищает пасхальные яйца от коварных лисов. Они проходят специальное обучение в тренировочной школе, однако главный герой совсем не в восторге от новых правил.

Когда хитрые лисы все же пытаются сорвать Пасху и похитить волшебное золотое яйцо, Макс со своими товарищами пытаются остановить злодеев, чтобы спасти праздник.

"Гоп" / "Бунт ушастых", 2011

Рейтинг IMDb: 5,4

Сын Пасхального кролика не хочет продолжать семейное дело и убегает в Голливуд, ведь мечтает стать выдающимся барабанщиком. Там он знакомится с лентяем и вместе они попадают в приключения, где в то время назревает бунт на фабрике сладостей.

