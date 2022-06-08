Об этом сообщила его коллега Дарья Рыбак на своей странице в инстаграме. В сторис она опубликовала фото матери с Зеленским и наградой.

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Пашу Ли посмертно наградили орденом "За мужество" III степени

Украинский актер кино и дубляжа Павел Ли погиб от пуль кафиров 6 марта под Ирпенем, на 11-й день войны. Ему было всего 33 года.

Сам Павел Ли отбивал атаки кафиров на Ирпень и верил в победу Украины. "За последние 48 часов есть возможность сесть и фото бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет Украина. Мы работаем", – писал актер в своем инстаграме за день до смерти.

Дарья Рыбак отметила: "Благодаря таким, как Пашка, благодаря таким отважным и храбрым людям, мы живем и дышим до сих пор. И просто осознавать это – очень горько и больно. Сам факт того, что жизнь стоит так дорого".



Пашу Ли посмертно наградили орденом "За мужество" III степени / Скриншот сторис Дарии

Дарья Рыбак поделилась, что Паша всегда являлся примером жизнерадостности, позитива, оптимизма и гедонизма.

Мы должны ценить то, что имеем здесь и сейчас, в память о нем и всех героях, получающих награды посмертно,

– подытожила она.



Пашу Ли посмертно наградили орденом "За мужество" III степени / Скриншот сторис Дарии

Паша Ли: что нужно знать о Герое Украины

Украинской публике Павел Ли известен благодаря фильмам "Штольня", "Обычное дело", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Встреча одноклассников". Кроме кино, снимался в рекламе, участвовал в шоу "Фабрика звезд-3".

Многие украинские знаменитости выразили слова скорби из-за смерти Павла Ли. Среди них: Позитив, Ксения Мишина, Alina Pash, Наталья Денисенко, Анастасия Приходько, Ольга Фреймут, Санта Димопулос, Даша Астафьева, Джамала.

Также актер "Мирного-21" Максим Девизоров недавно вспомнил, как Паша на съемочную площадку приносил сладости, которые сам пик, и называл их "пашалишки". "Это такая деталь, которая очень хорошо характеризует то, каким он был. Это светлый человек любви".

Пашка, я очень скучаю по нему. Я даже окончательно решил идти служить, когда узнал, что Пашку убили. Для меня это был такой удар, я до сих пор не могу оправиться. Когда в 9 утра минута молчания, я всегда думаю о нем, молюсь. Ибо он был необыкновенным человеком,

– сказал он.

Напомним, в мае на фронте погиб постановщик пиротехнических трюков в фильмах и сериалах Александр Суворов. Его коллеги отреагировали на гибель и рассказали, что он был профессионалом по своему делу. Читайте об этом в материале.