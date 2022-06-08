Про це повідомила його колега Дарія Рибак на своїй сторінці в інстаграмі. У сторіс вона опублікувала фото матері із Зеленським та нагородою.

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Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня

Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув від куль окупантів 6 березня під Ірпенем, на 11-й день війни. Йому було лише 33 роки.

Сам Павло Лі відбивав атаки окупантів на Ірпінь та вірив у перемогу України. "За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми усміхаємося, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо", – писав актор у своєму інстаграмі за день до смерті.

Дарія Рибак зазначила: "Завдяки таким, як Пашка, завдяки таким відважним і хоробрим людям, ми живемо і дихаємо досі. І просто усвідомлювати це – дуже гірко і боляче. Сам факт того, що життя коштує так дорого".



Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня / Скриншот сторіс Дарії Рибак

Дарія Рибак поділилася, що Паша завжди був прикладом життєрадісності, позитиву, оптимізму та гедонізму.

Ми маємо цінувати те, що маємо тут і зараз, в пам’ять про нього і всіх героїв, які отримують нагороди посмертно,

– підсумувала вона.



Пашу Лі посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня / Скриншот сторіс Дарії

Паша Лі: що треба знати про Героя України

Українській публіці Павло Лі відомий завдяки фільмам "Штольня", "Звичайна справа", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Зустріч однокласників". Окрім кіно, він знімався у рекламі, брав участь у шоу "Фабрика зірок-3".

Чимало українських знаменитостей висловили слова скорботи через смерть Павла Лі. Серед них – Позитив, Ксенія Мішина, Alina Pash, Наталка Денисенко, Анастасія Приходько, Ольга Фреймут, Санта Дімопулос, Даша Астаф'єва, Джамала та інші.

Також актор "Мирного-21" Максим Девізоров нещодавно згадав, як Паша на знімальний майданчик приносив солодощі, які сам пік, і називав їх "пашалішкі". "Це така деталь, яка дуже добре характеризує те, яким він був. Це світла людина кохання".

Пашка, я дуже скучаю за ним. Я навіть остаточно вирішив йти служити, коли дізнався, що Пашку вбили. Для мене це був такий удар, я і досі не можу оговтатися. Коли о 9 ранку хвилина мовчання, я завжди думаю про нього, молюся. Бо він був надзвичайною людиною,

– сказав він.

Нагадаємо, у травні на фронті загинув постановник піротехнічних трюків у фільмах та серіалах Олександр Суворов. Його колеги відреагували на загибель та розповіли, що він був професіоналом у своїй справі. Читайте про це у матеріалі.