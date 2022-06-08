Украинского актера и телеведущего Пашу Ли, погибшего, спасая детей, посмертно наградили орденом "За мужество" III степени. Владимир Зеленский вручил награду маме героя Марии Ли.

Об этом сообщила его коллега Дарья Рыбак на своей странице в инстаграме. В сторис она опубликовала фото матери с Зеленским и наградой.

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Пашу Ли посмертно наградили орденом "За мужество" III степени

Украинский актер кино и дубляжа Павел Ли погиб от пуль кафиров 6 марта под Ирпенем, на 11-й день войны. Ему было всего 33 года.

Сам Павел Ли отбивал атаки кафиров на Ирпень и верил в победу Украины. "За последние 48 часов есть возможность сесть и фото бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет Украина. Мы работаем", – писал актер в своем инстаграме за день до смерти.

Дарья Рыбак отметила: "Благодаря таким, как Пашка, благодаря таким отважным и храбрым людям, мы живем и дышим до сих пор. И просто осознавать это – очень горько и больно. Сам факт того, что жизнь стоит так дорого".



Пашу Ли посмертно наградили орденом "За мужество" III степени / Скриншот сторис Дарии

Дарья Рыбак поделилась, что Паша всегда являлся примером жизнерадостности, позитива, оптимизма и гедонизма.

Мы должны ценить то, что имеем здесь и сейчас, в память о нем и всех героях, получающих награды посмертно,

– подытожила она.



Пашу Ли посмертно наградили орденом "За мужество" III степени / Скриншот сторис Дарии

Паша Ли: что нужно знать о Герое Украины

Украинской публике Павел Ли известен благодаря фильмам "Штольня", "Обычное дело", "Тени незабываемых предков", "Правило боя", "Встреча одноклассников". Кроме кино, снимался в рекламе, участвовал в шоу "Фабрика звезд-3".

Многие украинские знаменитости выразили слова скорби из-за смерти Павла Ли. Среди них: Позитив, Ксения Мишина, Alina Pash, Наталья Денисенко, Анастасия Приходько, Ольга Фреймут, Санта Димопулос, Даша Астафьева, Джамала.

Также актер "Мирного-21" Максим Девизоров недавно вспомнил, как Паша на съемочную площадку приносил сладости, которые сам пик, и называл их "пашалишки". "Это такая деталь, которая очень хорошо характеризует то, каким он был. Это светлый человек любви".

Пашка, я очень скучаю по нему. Я даже окончательно решил идти служить, когда узнал, что Пашку убили. Для меня это был такой удар, я до сих пор не могу оправиться. Когда в 9 утра минута молчания, я всегда думаю о нем, молюсь. Ибо он был необыкновенным человеком,

– сказал он.

Напомним, в мае на фронте погиб постановщик пиротехнических трюков в фильмах и сериалах Александр Суворов. Его коллеги отреагировали на гибель и рассказали, что он был профессионалом по своему делу. Читайте об этом в материале.