В возрасте 82 лет: ушел из жизни легенда Голливуда Патрик О'Нил

9 декабря 2023, 13:59
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Патрик О'Нил

На днях стало известно, что умер американский актер, пленивший сердца зрителей своей игрой в фильме "История любви". Он ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Известно, что у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. В 2011 году у него диагностировали хронический лейкоз, а в 2012 году – рак простаты.

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Умер Райан О'Нил

О смерти актера сообщил его сын Патрик. Он распространил пост, в котором известил печальную весть.

Мой отец сегодня умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его, равно как и он нас,
– отметил мужчина.

Также Патрик написал трогательный текст о том, каким человеком был Райан О'Нил. 

"Он – легенда Голливуда", – подчеркнул сын актера.

Карьера Райана О'Нила

  • Известный голливудский актер родился 20 апреля 1941 года в Лос-Анджелесе. Его путь в мир кинематографа начался в качестве дублера и каскадера.
  • В 1960 году О'Нил начал телевизионную актерскую карьеру. В частности, он появился на экранах в культовых сериалах, таких как "Неприкосновения", "Театр "Дженерал Электрик"", "Пэйтон Плейс" и другие.
  • Всемирное признание актер получил в 1970 году после того, как сыграл главного героя в известном фильме "История любви". Благодаря замечательной игре он получил номинации на престижные награды, как "Золотой глобус" и "Оскар".
  • Позже Райан поделил киноэкран со своей десятилетней дочерью Татум. Дуэт увлек зрителей в фильме "Бумажный месяц" (1973), и девочку наградили "Оскаром" за игру в этой киноленте. Так, она запечатала свое имя в истории как самая молодая актриса, которая когда-либо получала эту престижную награду.
  • Стоит отметить то, что Райан дважды женился и имеет четырех детей.
Автор: Софія Хомишин