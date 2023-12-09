В возрасте 82 лет: ушел из жизни легенда Голливуда Патрик О'Нил

На днях стало известно, что умер американский актер, пленивший сердца зрителей своей игрой в фильме "История любви". Он ушел из жизни в возрасте 82 лет.

Известно, что у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. В 2011 году у него диагностировали хронический лейкоз, а в 2012 году – рак простаты.

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Умер Райан О'Нил

О смерти актера сообщил его сын Патрик. Он распространил пост, в котором известил печальную весть.

Мой отец сегодня умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его, равно как и он нас,

– отметил мужчина.

Также Патрик написал трогательный текст о том, каким человеком был Райан О'Нил.

"Он – легенда Голливуда", – подчеркнул сын актера.

Карьера Райана О'Нила