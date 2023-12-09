Известно, что у мужчины были серьезные проблемы со здоровьем. В 2011 году у него диагностировали хронический лейкоз, а в 2012 году – рак простаты.
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Умер Райан О'Нил
О смерти актера сообщил его сын Патрик. Он распространил пост, в котором известил печальную весть.
Мой отец сегодня умер, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его, равно как и он нас,
– отметил мужчина.
Также Патрик написал трогательный текст о том, каким человеком был Райан О'Нил.
"Он – легенда Голливуда", – подчеркнул сын актера.
Карьера Райана О'Нила
- Известный голливудский актер родился 20 апреля 1941 года в Лос-Анджелесе. Его путь в мир кинематографа начался в качестве дублера и каскадера.
- В 1960 году О'Нил начал телевизионную актерскую карьеру. В частности, он появился на экранах в культовых сериалах, таких как "Неприкосновения", "Театр "Дженерал Электрик"", "Пэйтон Плейс" и другие.
- Всемирное признание актер получил в 1970 году после того, как сыграл главного героя в известном фильме "История любви". Благодаря замечательной игре он получил номинации на престижные награды, как "Золотой глобус" и "Оскар".
- Позже Райан поделил киноэкран со своей десятилетней дочерью Татум. Дуэт увлек зрителей в фильме "Бумажный месяц" (1973), и девочку наградили "Оскаром" за игру в этой киноленте. Так, она запечатала свое имя в истории как самая молодая актриса, которая когда-либо получала эту престижную награду.
- Стоит отметить то, что Райан дважды женился и имеет четырех детей.