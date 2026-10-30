Последняя роль голливудской легенды: Патрик Стюарт появится в новом фильме Marvel уже после своей смерти

Легендарный британский актер Патрик Стюарт, скончавшийся в возрасте 86 лет, в последний раз появится в роли профессора Чарльза Ксавьера в новых "Мстителях".

Как сообщает People, последней киноработой звезды станет супергеройский блокбастер "Мстители: Судный день", премьера которого запланирована на 18 декабря 2026 года.

Какой будет последняя роль Патрика Стюарта

Актер вновь перевоплотился в профессора Икс – легендарного лидера Людей Икс, которого впервые сыграл еще в 2000 году.

Уже в первом тизере фильма зрители увидели символическую сцену: профессор Ксавьер и Магнето встречаются за шахматной доской. И слова Магнето о том, что смерть приходит за всеми, теперь звучат особенно болезненно.

Интересно, что Стюарт уже прощался с образом профессора Икс в фильме "Логан" 2017 года. Впоследствии Marvel вернула его в фильме "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" 2022 года.



"Мстители: Судный день": смотреть трейлер

Что Патрик Стюарт говорил незадолго до смерти

Особенно трогательными теперь кажутся слова актера из одного из его последних интервью. В июле 2026 года Стюарт признался, что даже не думал заканчивать карьеру, хотя и понимал, что с возрастом предложений становилось все меньше.

"Я не могу представить, что когда-нибудь официально уйду на пенсию. Я всегда буду актером", – говорил он.

О смерти Стюарта стало известно 29 октября. Актер скончался накануне в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам представителей семьи, в последнее время он боролся с болезнью Альцгеймера и деменцией.