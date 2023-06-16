Главные роли сыграли популярные актеры Лиззи Каплан и Энтони Старр. В продюсерскую команду "Паутина" вошли авторы знаменитого хоррора "Оно" и успешного фильма ужасов "Дикая" (Barbarian). Об этом 24 каналу сообщила компания Adastra Cinema.

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"Паутина" 2023: все, что известно о новом хорроре

Сюжет и трейлер

Восьмилетний Питер никогда не покоился от таинственных стуков, раздававшихся в стенах его спальни. Хотя мальчик постоянно упоминал об этом родителям, они всегда убеждали его, что это лишь плод его воображения. Но с каждым днем страх Питера рос, и он чувствовал, что его родители скрывают от него что-нибудь страшное. Жизнь под одной крышей с такими чувствами становилась невозможной.

Родителей маленького Питера звали Кэрол и Марк, и, на первый взгляд, они образовывали счастливую американскую семью. Но всем было ясно, что их отношения сложны. Родители были чрезвычайно строги со своим сыном, с каждым днем все больше пытались контролировать каждый его шаг, закрывая его от внешнего мира.

Когда Питер снова услышал странные звуки в стенах своей комнаты, мама и папа снова проигнорировали это. Мальчик постепенно терял доверие к родителям, его поведение становилось агрессивным, и, наконец, мама решила перевести его на домашнее обучение, надеясь, что таким образом она сможет лучше контролировать его. Учительница, пытавшаяся поддержать Питера, также была уволена с работы. Это заставило мальчика чувствовать себя еще более удрученным, ему казалось, что все против него.

Однако из стен комнаты Питер слышал голос какого-то загадочного существа, утверждавшего, что она его сестра. Мальчик задавал себе множество вопросов: какие семейные тайны скрывают его родители? Что происходит с ним самим? Ответов не последовало, и стало ясно, что эта сложная история семьи не закончится так просто.

"Паутина" 2023: смотрите трейлер

Актерский состав

В фильме также блестящий актерский состав. В роли Кэрол – дерзкая и талантливая Лиззи Каплан, уже имеющая номинации на премии Эмми и Спутник. Она известна благодаря своим поразительным ролям в фильмах "Иллюзия обмана 2", "Шпионы-союзники" и "Горе-творец", а также в популярных шоу "Роковой поезд" и "Мастера секса".

Ее мужа, воплотившего образ тирана и насильника, сыграл Энтони Старр. Он стал известен благодаря своей главной роли в супергеройском шоу "Хлопаки" и снялся в таких проектах, как "Американская готика" и "Банши".

Маленького Питера сыграл талантливый Вуди Норман, уже известный благодаря фильмам "Последнее путешествие "Деметра", "Камон, камон" и "Маленькая рука".

Хоррор "Паутина" – с 20 июля в украинском прокате!