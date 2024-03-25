А теперь актер объяснил, почему не отказывается от своих слов. А также назвал имена людей, которые могли бы изменить украинское кино в лучшую сторону.

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Павел Алдошин о Госкино Украины

Украинский актер признался, что очень чувствует систему, которая сейчас работает в украинском кино. Алдошин говорит, что сегодня в Госкино очень плохой руководитель, который не умеет отделять политику от кино.

Политика мне не интересна вообще. Это грязная энергия. Поэтому говоря о Госкино, могу сказать, что его можно победить не реформами или законами, а просто Ириной Цилык, Александром Кобзарем, Марысей Никитюк, Дмитрием Сухолитким-Собчуком. Вот такими людьми можно заткнуть рот Госкино.

– говорит Павел.

Алдошин говорит, что руководство не проявляет никакой заинтересованности и финансирования тем проектам, которые являются важными для зрителя.

Актер признает, что на самом деле в Украине сейчас выходит немало качественного украинского кино. Однако наряду с хорошими работами, есть также и очень низкопробные фильмы. Он говорит, что современный украинский театр демонстрирует значительный прогресс и предлагает много нового и интересного, в то время, как кинематограф очень отстает от этого развития.

Я считаю, что не спрос порождает предложение, а все же мы, люди, которые производят это кино. Мы несем ответственность за качество, за месседжи, которыми мы наполняем – не люблю это слово, но сейчас оно уместно – контент. Вот чем мы его наполняем? Это важно. Потому что мы являемся трансляторами. И важно понять, что мы транслируем – осознание настоящего и планов,

– говорит Алдошин.

Павел Алдошин считает, что сегодня важно искать в фильмах темы глубоких межличностных отношений на фоне ситуации, складывающейся в нашей стране. Он объясняет, что через годы украинское кино может все еще фокусироваться на войне и разрушении. Поэтому на это стоит обратить внимание всем создателям кино, которые создают новый контент в Украине.

Кинопроекты, в которых снимался Павел Алдошин

Вот список фильмов и сериалов, в которых снялся украинский актер:

"Снайпер. Белый ворон"

"Деревянный гребешок"

"Кофе с кардамоном"

"Присяга врача"

"Соленая карамель"

"Город самоубийц"

"Когда-то в Украине. Революция" и другие.

Выбирайте ленту для просмотра из подборки и смотрите, какие ленты были в кинокарьере Павла Алдошина.