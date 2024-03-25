А тепер актор пояснив, чому не відмовляється від своїх слів. А також назвав імена людей, які могли б змінити українське кіно в кращу сторону.

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Павло Алдошин про Держкіно України

Український актор зізнався, що дуже відчуває систему, яка зараз працює в українському кіно. Алдошин каже, що сьогодні у Держкіно дуже поганий керівник, який не вміє відділяти політику від кіно.

Політика мені не цікава взагалі. Це брудна енергія. Тож говорячи про Держкіно, можу сказати, що його можна перемогти не реформами чи законами, а просто Іриною Цілик, Олександром Кобзарем, Марисею Нікітюк, Дмитром Сухолитким-Собчуком. От такими людьми можна заткнути пельку Держкіно.

– каже Павло.

Алдошин каже, що керівництво не виявляє ніякої зацікавленості та фінансування тим проєктам, які є важливими для глядача.

Актор визнає, що насправді в Україні зараз виходить чимало якісного українського кіно. Проте поряд з хорошими роботами, є також і дуже низькопробні фільми. Він каже, що сучасний український театр демонструє значний прогрес та пропонує багато нового і цікавого, у той час, як кінематограф дуже відстає від цього розвитку.

Я вважаю, що не попит породжує пропозицію, а все ж ми, люди, які продукують це кіно. Ми несемо відповідальність за якість, за меседжі, якими ми наповнюємо – не люблю це слово, але зараз воно доречне – контент. От чим ми його наповнюємо? Це важливо. Бо ми є трансляторами. І важливо зрозуміти, що ми транслюємо – усвідомлення теперішнього та планів на майбутнє,

– каже Алдошин.

Павло Алдошин вважає, що сьогодні важливо шукати у фільмах теми глибоких міжособистісних відносин на тлі ситуації, що складається у нашій країні. Він пояснює, що через роки українське кіно може все ще фокусуватися на війні та руйнуванні. Тому на це варто звернути увагу усім творцям кіно, які створюють новий контент в Україні.

Кінопроєкти, у яких знімався Павло Алдошин

Ось список фільмів та серіалів, у яких знявся український актор:

"Снайпер. Білий ворон"

"Дерев'яний гребінець"

"Кава з кардамоном"

"Присяга лікаря"

"Солона карамель"

"Місто самовбивць"

"Колись в Україні. Революція" та інші.

Обирайте стрічку для перегляду з добірки та дивіться, які стрічки були у кінокар'єрі Павла Алдошина.