Это стало для меня шоком, – звезда "Обратного направления" о схожести сериала с "Капитаншей"

В 2025 году в Украине состоялась премьера сериала "Обратное направление", в котором главные роли сыграли Павел Текучев и Олеся Надеева. Сериал сразу очень полюбился зрителям, однако многие сравнивали его с сериалом "Капитанша" из-за схожести сюжетных линий.

Главный актер Павел Текучев признался, что думает об этих сравнениях. В материале узнаете, что актер сказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Что говорит Павел Текучев о сравнении "Обратного направления" с "Капитаншей"?

Павел Текучев, главный актер сериала, рассказал, что эти сравнения стали для него неожиданностью и шоком, ведь о сходстве с "Капитаншей" начали писать уже после выхода первых двух серий. Сначала он даже не обращал на это внимания, считая, что люди просто сравнивают, но впоследствии выяснилось, что новый сериал фактически полностью переснят с предыдущего.

Это стало для меня огромным открытием и, более того, шоком, ведь об этой "Капитанше" начали писать уже после выхода первых двух серий. Сначала я даже не обращал на это внимания – думал, что люди просто сравнивают. А потом выяснилось, что этот сериал фактически полностью переснят,

– заметил актер.

Для актера это была неприятная новость, ведь никто не предупреждал о такой ситуации. Он также отметил, что раньше не видел и не слышал о сериале "Капитанша", потому что в целом немного смотрел проектов этого формата. Хотя, по его словам, юридически никто не был обязан сообщать об этом, и, по мнению Текучева, эту информацию должен был бы прокоммуницировать режиссер сериала, однако этого не произошло.

О чем сюжет сериала "Обратное направление"?

"Обратное направление" – это сериал о Дарье, которая в детстве осталась сиротой и попала под опеку жестокой тети. На ее жизненном пути было немало испытаний. Она вступает в вынужденный брак с Романом, которого ненавидит. Он – владелец транспортной компании, который разуверился в любви и поддался чувствам одной ночи, что навсегда изменили его жизнь.

"Обратное направление": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

Они ненавидят друг друга, но иногда от ненависти до любви бывает всего лишь один шаг – именно так произошло и в этом случае.