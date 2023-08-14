Сериал "Голова" – это 16 эпизодов полного позитива, откровенно рассказывающих о студентах, решивших провести реформы в селе Антоновка. Теперь украинцев привлекает не только сюжет, но и участие в нем Павла Зиброва.

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Павел Зибров сыграл в сериале "Председатель"

В сериале артист играет самого себя – известного певца, которого обожает главная героиня, баба Галя, пишу ему письма в течение 30 лет. По сюжету студенты устраивают песенное выступление для Гали и приглашают артиста. Зибров исполняет песню "Галина, Галина, любовь моя единственная", что делает этот момент довольно остроумным.

Павел Зибров в сериале "Председатель" / Новый канал

В промо от Нового канала артист поделился своими воспоминаниями о студенческих годах. Он рассказал о временах, когда вместе с друзьями отправлялся на поля, чтобы помочь убирать урожай, а после этого – как организовывал танцы и развлечения для сверстников. "Мы ездили на картошку. В те времена, в начале сентября, колхозы просили трудовую интеллигенцию помочь убрать им поля. Капусту, свеклу, еще что-то. Мы это называли "на картошку". И вот на несколько дней мы все вместе выезжали на поля: копать, складывать в мешки, грузить. А я, как руководитель, координировал этот процесс. Потом обязательно надо было организовать в клубе танцы! Я был веселым, вспыльчивым и "шебушным". А еще, как тогда было модно говорить, – "решало", – с ностальгией вспомнил он.

Кроме того, Павел Зибров был секретарем комсомольской организации Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Оркестр был новенький. Его набирали в основном выпускники консерватории — четвертый и пятый курс. А я был паренек видный, ростом метр и 90 сантиметров. К тому же еще и пел, и играл, и девушек гонял. Мне предложили эту должность. А я сразу: "С удовольствием!" Так и стал командовать коллективом. Если кто-то уходит в самоволку, то предупредите. Если пьете и гуляете, то организовано и без последствий,

– вспомнил он.

В ролях сериала "Голова" – Евгений Лесничий, Дмитрий Гирявец, Полина Фролова, Александр Рудинский, Мария Стопник, Виктория Билан-Ращук, Анатолий Тихомиров, Михаил Кукуюк и другие. Режиссер ситкома – Олег Туранский ("Я с тобой", "Сувенир из Одессы").

Ранее Павел Зибрав играл самого себя в фильме "Продюсер" со звездами шоубизнеса. Однако комедия провалилась в прокате.