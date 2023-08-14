Серіал "Голова" – це 16 епізодів повного позитиву, які відверто розповідають про студентів, що вирішили провести реформи у селі Антонівка. Тепер українців приваблює не лише сюжет, а участь в ньому Павла Зіброва.

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Павло Зібров зіграв у серіалі "Голова"

У серіалі артист грає самого себе – відомого співака, якого обожнює головна героїня, баба Галя, пишучи йому листи протягом 30 років. За сюжетом, студенти влаштовують пісенний виступ для Галі й запрошують артиста. Зібров виконує пісню "Галина, Галина, любов моя єдина", що робить цей момент доволі дотепним.

Павло Зібров у серіалі "Голова" / Новий канал

У промо від Нового каналу артист поділився своїми спогадами про студентські роки. Він розповів про часи, коли разом з друзями вирушав на поля, щоб допомогти збирати врожай, а після цього – як організовував танці та розваги для однолітків. "Ми їздили на картоплю. У ті часи, на початку вересня, колгоспи просили трудову інтелігенцію допомогти прибрати їм поля. Капусту, буряки, ще щось. Ми то називали "на картошку". І от на декілька днів ми всі разом виїжджали на поля: копати, складати в мішки, грузити. А я, як керівник, координував той процес. Потім обов'язково треба було організувати у клубі танці! Я був веселим, запальним і "шебушним". А ще, як тоді модно було казати, – "рішало", – з ностальгією згадав він.

Крім цього, Павло Зібров був секретарем комсомольської організації Державного естрадно-симфонічного оркестру України.

Оркестр був новенький. Його набирали в основному з випускників консерваторії — четвертий та п'ятий курс. А я був хлопчина видний, зростом метр і 90 сантиметрів. До того всього ще і співав, і грав, і дівчат ганяв. Тож мені запропонували ту посаду. А я ж одразу: "З задоволенням!" Так і почав командувати колективом. Якщо хтось кудись йде у самоволку, то попередьте. Якщо п'єте й гуляєте, то організовано і без наслідків,

– згадав він.

У ролях серіалу "Голова" – Євген Лісничий, Дмитро Гирявець, Поліна Фролова, Олександр Рудинський, Марія Стопник, Вікторія Білан-Ращук, Анатолій Тихомиров, Михайло Кукуюк та інші. Режисер ситкому – Олег Туранський ("Я з тобою", "Сувенір з Одеси").

До слова, раніше Павло Зібрав грав самого себе у фільмі "Продюсер" із зірками шоубізнесу. Однак, комедія провалилася у прокаті.