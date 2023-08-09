24 Канал зібрав усіх друзів в одному матеріалі та пропонує подивитися, як виглядають актори майже за 30 років після першої серії улюбленого ситкому.

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Як змінилися актори "Друзів" за 29 років

Дженніфер Еністон (Рейчел Грін)

Дженніфер зіграла роль Рейчел Грін у серіалі "Друзі", і стала, безперечно, великою зіркою у Голлівуді. Після завершення ситкому у 2004 році вона знялася у кількох великих фільмах, таких як "Розлучення по-американськи", "Марлі та я" і "Ми – Міллери". Першу велику роль у серіалі отримала у 2019 році. Тоді вона перевтілилася у журналістку Алекс у проєкті у "Ранкове шоу" на Apple TV. За видатну акторську гру в драматичному серіалі Еністон отримала премію SAG.

Дженніфер Еністон / Warner Bros.

Востаннє зірка зіграла у фільмі "Пампушка" та двох частинах трилеру "Загадкове вбивство" з Адамом Сендлером.

Втім, в особистому житті зірки не все так веселково. Невдовзі після закінчення "Друзів", Дженніфер розлучилася з Бредом Піттом. У 2015 році вона одружилася з Джастіном Теру, але їхнє спільне життя закінчилося розлученням у 2017 році.

Дженніфер Еністон / Warner Bros.

У 2016 році вона написала потужне есе, яке відповіло на осуди та образи, що були спрямовані на її зовнішній вигляд і навіть припущення про вагітність.

8 березня 2022 року Еністон у своїх соцмережах підтримала українських жінок – солдаток, матерів, організаторок, волонтерок, які героїчно протистоять російському вторгненню. Вона наголосила, що українки – неймовірні, і цілий світ їх підтримує.

Дженніфер Еністон / OK Magazine

Кортні Кокс (Моніка Геллер)

Кортні зіграла Моніку Геллер у "Друзях", а пізніше стала культовим персонажем у фільмах жахів "Крик". Крім цього, вона ще зіграла у таких проєктах: "Роги і копита", "Безсоромні", "Сяюча долина".

Актриса зустрічалася зі співаком Адамом Дьюріцем та актором Майклом Кітоном. З актором Девідом Аркеттом вона познайомилась на зйомках фільму "Крик". Їхнє весілля відбулося 12 червня 1999 року, пізніше актриса змінила ім'я на Кортні Кокс-Аркетт. 13 червня 2004 року у неї народилась дочка Коко Райлі Аркетт. Дженніфер Еністон, до речі, стала хрещеною дівчинки.

Кортні Кокс / Warner Bros.

2012 року Девід подав на розлучення, і 2013 року Кортні розлучилася з Аркеттом та повернула дівоче ім'я. У 2014 році Кортні побралася з гітаристом Snow Patrol Джонні МакДейдом, з яким познайомилася через Еда Ширана.

Кортні Кокс / Фото з інстаграму зірки

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Девід Швіммер (Рос Геллер)

Девід зіграв Росса Геллера, брата Моніки та постійного коханця Рейчел. Актор озвучив Жирафа у "Мадагаскарі" після того, як "Друзі" закінчилися, і зіграв Роберта Кардаш'яна-старшого в "Американській історії злочинів" разом із Сарою Полсон. Його роль принесла йому другу номінацію на премію Еммі за найкращу чоловічу роль другого плану в обмеженому серіалі чи фільмі.

Девід Швіммер​ / Warner Bros.

У 2018 році Девід Швіммер потрапив у заголовки газет після того, як став схожим на підозрюваного злочинця у Блекпулі. Він зняв пародійне відео, що показує, як він прикидається, що вкрав ящик пива, і благає про свою невинність.

Востаннє актор знявся в американському драматичному серіалі 2023 року "Екстраполяції". Він зіграв роль Гарріса Ґолдблата.

Девід Швіммер​ / NBC News

Ліза Кудроу (Фібі Буффе)

Ліза, також відома як Фібі, після завершення серіалу "Друзі" знялася у таких фільмах: "Аналізуючи це", "Паперова людина", "Кохання та інші обставини", "Готель для собак". Успіх "Друзів" насправді відчинив Кудроу двері у великий Голлівуд. Гучним проєктом після "Друзів" став серіал "Повернення" на телеканалі HBO, де Кудров не тільки знімалася, але й була співпродюсеркою, сценаристкою і постановницею.



Ліза Кудроу​ / Warner Bros.

Ліза Кудроу тепер відома актриса, продюсерка та письменниця. Вона створила та знялася у серіалі під назвою "Вебтерапія", який тривав чотири сезони й приніс їй номінацію на премію Еммі. Останніми роками Ліза часто говорила про фізичне здоров'я жінки та наголошувала на тому, що важливо приймати себе такою, якою ти є, і дозволяти собі бути різною.

Ліза Кудроу​ / Today Show

Метт Леблан (Джої Трібіані)

Цікаво, що Метт повторив свою роль Джої Тріббіаніу спінофі "Джої", який тривав два сезони. Він знявся у серіалі "Епізоди" з 2011 по 2017 рік та отримав Золотий глобус за свою гру.

Метт Леблан також знявся у "Вебтерапії" Лізи Кудроу і навіть був одним із провідних акторів шоу Top Gear протягом 2016 – 2019 років.



Метт Леблан / Warner Bros.

Шість років Метт зустрічався з Меліссою Макнайт, у 2003 році вони одружилися, а у 2004 році народилася їх дочка Марина. Окрім того, Метт всиновив двох дітей Мелісси від попереднього шлюбу — Тайлера і Жаклін. Проте 1 січня 2006 року подружжя розійшлося, у березні Леблан подав на розлучення, і у жовтні отримав його.

Метт Леблан / PaiPee

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Меттью Перрі (Чендлер Бінг)

Чендлера Бінга зіграв Меттью Перрі. Він знявся у кількох фільмах після "Друзів" ("Нечутливий", "Містер Саншайн", "Хороша боротьба") і навіть озвучував Бенні у відеогрі Fallout: New Vegas.

Метью Перрі дуже відкрито розповідав про свою боротьбу зі зловживанням психоактивними речовинами багато років. Під час серіалу "Друзі" він звик до знеболювальних і сильно схуд, перш ніж у 1997 році потрапив до реабілітаційного центру. З того часу він намагається зосередитися на тверезості.

Меттью Перрі / Warner Bros.

У 2018 році повідомлялося, що Метью було госпіталізовано на кілька місяців після операції на шлунково-кишковому тракті. Після того як кишка Перрі луснула через передозування опіоїдів, він тижнями боровся за життя. Два тижні актор провів у комі й був п'ять місяців у лікарні.

Меттью Перрі / Los Angeles Times