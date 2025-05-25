Не такие шедевры, как может показаться: 5 переоцененных фильмов, вышедших в последние 10 лет

Два разных человека могут иметь одинаковый взгляд на один и тот же фильм. Пожалуй, будет сложно найти такую картину, которая понравится абсолютно каждому. Но когда тенденции совпадают, появляются соответствующие списки лучшего кино. Иногда не со всеми пунктами можно согласиться.

Бывают фильмы, которые получают бесчисленное количество похвалы и наград, хотя на это заслуживают не до конца. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на ScreenCrush.

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"Мир Юрского периода" (2015)

Это один из самых кассовых фильмов в истории кино. Он превзошел другие фильмы франшизы и такие хиты как "Барби", "Мстители" и другие. Однако есть вопрос, действительно ли это удачный фильм-катастрофа, особенно с точки зрения сюжета. Зачем генетически модифицировать любого динозавра, а особенно умного и жестокого? Создается впечатление, будто герои сами стремятся идти на эти опасности.

"Мир Юрского периода": смотрите трейлер онлайн

"Легенда Хью Гласса" (2015)

Леонардо Ди Каприо – один из величайших актеров своего поколения, которого несколько раз номинировали на Оскар. И фильм, который в конце концов принес ему победу, был одним из худших. Почему предыдущие роли были проигнорированы организаторами кинопремьеры, в частности, "Титаник", "Начало" или "Поймай меня, если сможешь".

"Легенда Хью Гласса": смотрите трейлер онлайн

"Богемная рапсодия" (2018)

Фильм преследовали закулисные драмы, а режиссера сменили прямо посреди процесса производства. Декстер Флетчер смог исправить ленту, но монтаж остался странным. Лента получила четыре Оскара и любовь зрителей (благодаря музыке группы Queen в саундтреках), хотя Рами Малек на самом деле не был похож на Фредди Меркьюри, а ляпы монтажеров остались без внимания.

"Богемская рапсодия": смотрите трейлер онлайн

"Веном" (2018)

Невероятная игра Тома Харди в роли инопланетянина Венома и его носителя Эдди Брока действительно достойна внимания. Но другие персонажи теряются на его фоне. Недоработанными остались второстепенные роли и даже главный злодей. Однако фильм покорил зрителей и собрал тысячи миллионов долларов в прокате.

"Веном": смотрите трейлер онлайн

"Кит" (2022)

Брендан Фрейзер после сложного периода в карьере вернулся на волне успеха после победы на Оскаре. Однако сама история в фильме о главном герое-отшельнике, прикованного к своему дому, может показаться скучной и недостаточно исследованной.

"Кит": смотрите трейлер онлайн