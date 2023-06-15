Первый эпизод сериала "Переполненная комната" с Голландом сняла россиянка, молчащая о войне

Сериал-антология "Переполненная комната" вышел 9 июня на Apple TV+. Первый эпизод проекта сняла российский оператор Ксения Середа.

Интересно, что кроме "Переполненной комнаты" она стала и членом команды сериала HBO "Одни из нас", передает 24 Канал. Кажется, Голливуд также только очень обеспокоен войной в Украине, которую начала Россия.

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Первый эпизод сериала "Переполненная комната" с Томом Голландом сняла россиянка

К тому же HBO выдвигает российского оператора Ксению Среду на премию Эмми. Ксения Середа стала оператором первого, второго и седьмого эпизодов "Одних из нас" и может быть отмечена за работу над первой серией "Когда ты потерялся в темноте", – отмечают в российских СМИ.

Очевидно, что, имея опыт над двумя крупными проектами Голливуда, ее будут приглашать на работу в Голливуд. Впрочем, российско-украинскую войну россиянка никак не комментирует, кроме того, что поставила в инстаграм черную аватарку – но это ли позиция? Конечно, нет.

Ксения Середа сняла 1 серию шоу "Переполненная комната" / IMDb

Что известно о Ксении Середе Ксения Середа – российская кинооператор, окончила операторский факультет в мастерской россиянина Юрия Невского. Работала над фильмами "Дилда", "Чернобыль", "Кислота" и т.д.

"Переполненная комната": о чем рассказывает сериал

События сериала "Переполненная комната" разворачиваются летом 1979 года в жарком Мангеттене после ареста Дэнни Салливана. Это застенчивый и антисоциальный подросток, подозреваемый в причастности к стрельбе в Рокфеллер-центре. Следователь Рия Гудвин (Аманда Сейфрид) исследует прошлое Дэнни, помогая парню разобраться в том, что его побуждало к преступлениям.

По словам Тома Голланда, сериал "Переполненная комната" его очень истощил. Во-первых, ему тяжело давалась роль, а, во-вторых, он совмещал работу актера и продюсера, что придало ему еще большее давление. Поэтому актер решил сделать перерыв в кино.

"Переполненная комната": смотрите трейлер