Том Голланд в роли психопата: появился трейлер сериала "Переполненная комната"

Apple TV+ показал первый трейлер сериала-антологии в жанре психологического триллера "Переполненная комната" (The Crowded Room). Первые три эпизода выйдут уже 9 июня 2023 года.

Главную роль сыграет Том Голланд, наиболее известный зрителям по роли Питера Паркера / Человека-паука в киномире Marvel. В новом проекте актер превращается в антисоциального подростка Дэнни Салливана, передает 24 Канал.

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"Переполненная комната": сюжет фильма и трейлер

События сериала "Переполненная комната" разворачиваются летом 1979 года в жарком Мангеттене после ареста Дэнни Салливана. Это застенчивый и антисоциальный подросток, подозреваемый в причастности к стрельбе в Рокфеллер-центре. Следователь Рия Гудвин (Аманда Сейфрид) исследует прошлое Дэнни, помогая парню разобраться в том, что его побуждало к преступлениям.

Том Голланд и Аманда Сейфрид в сериале "Переполненная комната" / Apple TV+

В своем интервью для Entertainment Weekly актер Том Голланд признался, что настолько погрузился в свою роль, что после девяти месяцев съемок было трудно отличить себя от персонажа.

Я был им, но в своей личной жизни. Помню, как у меня было небольшое расстройство дома, и я думал, что мне нужно побрить голову, чтобы избавиться от этого персонажа. Однако съемки продолжались, и я решил не делать этого… Я такого никогда испытывал раньше,

– признался Том.

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Творческий состав

Кроме Тома Голланда ("Человек-паук" от Marvel, "Дьявол навсегда", "Потерянное сердце"), актерский состав включает следующие звезды:

Аманда Сейфрид ("Плохие девчонки", "Мамма Миа!", "Отверженные"),

Эмми Россум ("Призрак оперы", "Бесстыдные"),

Джейсон Айзекс (франшиза "Гарри Поттер", "Смерть Сталина").

Сценаристом сериала "Переполненная комната" является Акива Голдсман, получивший Оскар по сценарию фильма "Игры разума". На этот проект его вдохновил документальный роман Дэниела Киза 1981 года, рассказывающий о Билли Миллигане, больном множественным расстройством личности. Известно, что Билли стал первым человеком, оправданным из-за его диагноза.

Том Голланд не только играет главную роль, но также является исполнительным продюсером фильма.

Дата премьеры и график выхода серий

Первые три эпизода сериала будут доступны на Apple TV Plus с 9 июня, а остальные семь эпизодов будут выходить по пятницам. Финал сезона – 28 июля 2023 года.

Том Голланд в сериале "Переполненная комната" / Apple TV+