Головну роль зіграє Том Голланд, найбільш відомий глядачам за роллю Пітера Паркера / Людини-павука в кіновсесвіті Marvel. У новому проєкті актор перевтілюється в антисоціального підлітка Денні Саллівана, передає 24 Канал.

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"Переповнена кімната": сюжет фільму і трейлер

Події серіалу "Переповнена кімната" розгортаються влітку 1979 року в спекотному Мангеттені після арешту Денні Саллівана. Це сором’язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини в Рокфеллер-центрі. Слідча Рія Ґудвін (Аманда Сейфрід) досліджує минуле Денні, допомагаючи хлопцю розібратись у тому, що його спонукало до злочинів.

Том Голланд і Аманда Сейфрід у серіалі "Переповнена кімната" / Apple TV+

У своєму інтерв’ю для Entertainment Weekly, актор Том Голланд зізнався, що настільки занурився у свою роль, що після дев’яти місяців знімань було важко відрізнити себе від персонажа.

Я був ним, але у своєму особистому житті. Пам’ятаю, як у мене був невеликий розлад вдома, і я думав, що мені потрібно поголити голову, щоб позбутися цього персонажа. Однак знімання тривали, і я вирішив не робити цього… Я такого ніколи відчував раніше,

– зізнався Том.

"Переповнена кімната": дивіться трейлер

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Творчий склад

Окрім Тома Голланда ("Людина-павук" від Marvel, "Диявол назавжди", "Загублене серце"), акторський склад включає таких зірок:

Аманда Сейфрід ("Погані дівчиська", "Мамма Міа!", "Знедолені"),

Еммі Россум ("Привид опери", "Безсоромні"),

Джейсон Айзекс (франшиза "Гаррі Поттер", "Смерть Сталіна").

Сценаристом серіалу "Переповнена кімната" є Аківа Голдсман, який отримав Оскар за сценарій фільму "Ігри розуму". На цей проєкт його надихнув документальний роман Деніела Кіза 1981 року, що розповідає про Біллі Мілліґана, хворого на множинний розлад особистості. Відомо, що Біллі став першою людиною, яку виправдали через його діагноз.

Том Голланд не лише виконує головну роль, а й також є виконавчим продюсером фільму.

Дата прем’єри й графік виходу серій

Перші три епізоди серіалу будуть доступні на Apple TV Plus з 9 червня, а решта сім епізодів виходитимуть щоп'ятниці. Фінал сезону – 28 липня 2023 року.

Том Голланд у серіалі "Переповнена кімната" / Apple TV+