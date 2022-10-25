"Первая война дронов" и "Мост Кличко": вышло 257 одноминутных серий "Украина в огне 2"

Одноминутный сериал "Украина в огне 2" на 25 октября доступен в 257 сериях. Сериал установил беспрецедентное достижение – выходя ежедневно с 1 марта уже восьмой месяц.

Сиквел одноименной повести Довженко в формате мобильного кино в каждой серии-фильме освещает определенное событие, личность или тему на основе преимущественно видео очевидцев. В сериале оформлено более 20-ти циклов.

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"Украина в огне 2": интересные факты

Первый сериал о вторжении – мобильное киносвидетельство. "Украина в огне 2" – первый сериал о российской агрессии 2022 года. Первая серия обнародована еще 1 марта, а на 20 октября доступно 257 серий. Самая популярная – "Перерожденная в огне" (о ребенке, рожденном под обстрелами в Старобельске). Фильм создается преимущественно на основе видео очевидцев хронометражем 60 секунд. Он титруется по-английски, имеет удобный формат (вертикальное изложение под экран смартфона 9:16).

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Название сериала – современная аллюзия на кинопоэму Довженко "Украина в огне" (1943 год). Огонь — одновременно разрушительная сила и животворящая стихия Украины. Фильм – своеобразный сиквел и ответ на антиукраинский фильм "Украина в огне" (Ukraine on Fire) продюсера Оливера Стоуна, использовавшего долженковское название для пропутинских нарративов.

Циклы сериала. Тематически в сериале оформлено около 20 циклов:

под названием городов (Мариуполь, Чернигов, Херсон, Одесса, Харьков, Гостомель, Ахтырка и другие);

темой, как "Русские военные преступления", "Спасите мою школу", "Все для победы" (о волонтерах), "Казацкий драйв" и "Герец" (о победах на войне), "Украина – победитель" (спортивные достижения во время войны), "Военная история любви" ("Любите, чернобровые"), "Бомбы как убийственная русская культура"; о личностях – "Герои Украины", "Последняя съемка", "Народная душа" и другие.

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Самые популярные циклы: "Герои Украины" и "Народная душа" – о героях Украины, отмеченных званием "Героя Украины" и уважения людей за свою харизму и пожертвование. Инна Дерусова и Екатерина Ступницкая (первые женщины-героини после российского вторжения), Мирослав Симчич, Виталий Скакун, Евгений Общественный, Александр Оксанченко, Валерий Чибинеев, Владимир Балюк, Сергей Пономаренко, Дмитрий Коцюбайло, Дмитрий Чавалах, Вадим Зеленюк.

Цикл "Последняя съемка" (Last Shooting) – о погибших из сфер кино и СМИ (Брент Рено, Макс Левин, Паша Ли, Александра Кувшинова, Пьер Закревски, Вера Гирич, Александр Махов, Виктор Дедов, Евгений Сакун, Фредерик Леклерк- Имхофф, Мантас Кведаравичюс, Александр Суворов, Илья Чернилевский, Денис Бондарев, Игорь Гуденко, Алексей Чубашев, Юрий Олейник, Роман Жук, Виктор Дударь, Алексей Юрченко, Виталий Дерех).

В топах. "Украина в огне 2" традиционно входит в топ украинских фильмов по версии IMDb.com (редкость для неигровых фильмов) – крупнейшей кинобазы в мире, получает положительные отзывы.

Авторы не афишируются из соображений безопасности, инстаграм обозначает их как "Народ Украины". Сериал выходит онлайн ежедневно и свободно доступен онлайн (например, в фейсбуке и инстаграме).

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