Сиквел однойменної кіноповісті Довженка у форматі мобільного кіно в кожній серії-фільмі висвітлює певну подію, особистість чи тему на основі переважно відео очевидців. У серіалі оформлено понад 20 циклів.

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"Україна в огні 2": цікаві факти

Перший серіал про вторгнення – мобільне кіносвідчення. "Україна в огні 2" — перший серіал про російську агресію 2022 року. Перша серія оприлюднена ще 1 березня, а на 20 жовтня доступні 257 серій. Найпопулярніша — "Перероджена в огні" (про дитину, народжену під обстрілами в Старобільську). Фільм створюється переважно на основі відео очевидців хронометражем 60 секунд. Він титрується англійською, має зручний формат (вертикальний виклад під екран смартфона 9:16).

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Назва серіалу – сучасна алюзія на кінопоему Довженка "Україна в огні" (1943 рік). Вогонь — водночас руйнівна сила та животворна стихія України. Фільм – своєрідний сиквел і відповідь на антиукраїнський фільм "Україна у вогні" (Ukraine on Fire) продюсера Олівера Стоуна, який використав довженківську назву для пропутінських наративів.

Цикли серіалу. Тематично в серіалі оформлено близько 20 циклів:

за назвою міст (Маріуполь, Чернігів, Херсон, Одеса, Харків, Гостомель, Охтирка та інші);

темою, як-от "Російські воєнні злочини", "Врятуйте мою школу", "Все для перемоги" (про волонтерів), "Козацький драйв" і "Герць" (про звитяги на війні), "Україна – переможець" (спортивні досягнення під час війни), "Воєнна історія кохання" ("Кохайтеся, чорнобриві"), "Бомби як вбивча російська культура"; про особистості – "Герої України", "Остання зйомка", "Народна душа" та інші.

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Найпопулярніші цикли: "Герої України" та "Народна душа" — про героїв України, які відзначені званням "Героя України" й шани людей за свою харизму й пожертву. Інна Дерусова та Катерина Ступницька (перші жінки-героїні після російського вторгнення), Мирослав Симчич, Віталій Скакун, Євгеній Громадський, Олександр Оксанченко, Валерій Чибінєєв, Володимир Балюк, Сергій Пономаренко, Дмитро Коцюбайло, Дмитро Чавалах, Вадим Зеленюк).

Цикл "Остання зйомка" (Last Shooting) — про загиблих зі сфер кіно та ЗМІ (Брент Рено, Макс Левін, Паша Лі, Олександра Кувшинова, П’єр Закревскі, Віра Гирич, Олександр Махов, Віктор Дєдов, Євгеній Сакун, Фредерік Леклерк-Імхофф, Мантас Кведаравічус, Олександр Суворов, Ілля Чернілевський, Денис Бондарев, Ігор Гуденко, Олексій Чубашев, Юрій Олійник, Роман Жук, Віктор Дудар, Олексій Юрченко, Віталій Дерех).

У топах. "Україна в огні 2" традиційно входить в топ українських фільмів за версією IMDb.com (рідкість для неігрових фільмів) — найбільшої кінобази у світі, отримує позитивні відгуки.

Автори наразі не афішуються з міркувань безпеки, інстаграм позначає їх як "Народ України". Серіал виходить онлайн щоденно і вільно доступний онлайн (наприклад, у фейсбуці та інстаграмі).

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