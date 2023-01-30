Художник Джозеф Пепе показал, как выглядел первый Аватар: удивительное фото

Художник Джозеф Пепе, работавший над первым "Аватаром" 2009 года, показал самую первую версию облика жителя Пандоры. Как выглядел первый старейшина Нави – смотрите ниже концептуальный дизайн и иллюстрацию.

Второй фильм "Аватар: Путь воды" познакомил приспособившихся к водным условиям зрителей с расой народа На'ви. В своем инстаграмме Джозеф Пепе опубликовал фото Аватар из клана Оматикайя.

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Джозеф Пепе показал первую версию внешности персонажей "Аватара"

Его вид немного отличается от того, как смотрятся герои фильма сейчас. Ведь сначала создатели картины хотели, чтобы синяя кожа жителей Пандоры излучала свет.

Художник вспомнил, как в 2004 году он, актер Кристофер Свифт и художник из спецэффектов Джон Розенгрант встретились с режиссером "Аватара" в Lightstorm Entertainment в Санта-Монике, Калифорния, чтобы прочитать сценарий и получить информацию о персонажах.

Это было начало двухнедельного "испытания огнем". Рабочее название "Аватара" было "Проект 880". Нам дали 14 дней, чтобы показать Кэмерону "что-то новое, развить персонажей и вдохнуть в них новую жизнь",

– сказал концепт-художник Джозеф Пепе.

К тому времени, по словам Пепе, Кэмерон заявил, что фильм будет фотореалистичным после завершения. Поэтому художник испытывал сильное давление, чтобы проиллюстрировать что-то, что могло бы поразить его. Однако Кемерон, увидев первое изображение, не выражал никаких эмоций, но сказал: "Это паразитический вид пелагических голожаберных".

"Я разинул рот из удивления, потому что он не только узнал, какой тип биолюминесценции животных я использовал, но и знал его научное название. К счастью, мое самоотверженное исследование окупилось, и я понял это только после нескольких лет работы с Кэмероном. Он любит исследование о Земле, науке, флоре, фауне, антропологии и этнологии. Он гений не только в кинопроизводстве, но и в науке и технике", – вспомнил он.

Первое изображение Аватар: смотрите фото Джозефа Пепе

Напомним, "Аватар: Путь воды" стал четвертым фильмом в истории самых кассовых лент за всю историю - кассовые сборы картины превысили 2 миллиарда долларов. Джеймс Кэмерон подтвердил, что снимет все запланированные четыре сиквела "Аватара". Режиссер будет выпускать их раз в два года до 2028 года.

События ленты в основном происходят под водой в океане. Он демонстрирует мир Пандоры, а также возвращающихся персонажей На'ви, которых играют Сэм Уортингтон и Зои Салдана.

"Аватар: Путь воды" 2022: смотрите трейлер