Первые отзывы на "Отряд самоубийц 2"– хвалят кровавое, непредсказуемое приключение Джеймса Ганна

Первые реакции на последний фильм киновселенной DC "Отряд самоубийц: миссия навылет" от режиссера Джеймса Ганна. Премьера фильма в Украине состоится 5 августа 2021 года – подробнее на Кино 24.

Наконец появились первые отзывы на "Отряд самоубийц: Миссия навылет", об этом сообщил ScreenRant. После более чем полугодового перерыва Warner Bros. с киновселенной DC продолжает франшизу фильмов о злодеях. Новую ленту стоит считать перезагрузкой или продолжением оригинального фильма Дэвида Айера 2016 года, "Отряд самоубийц".

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Чем понравился фильм поклонникам мира DC

Менее чем за месяц до выхода в кинотеатры и HBO Max несколько критиков получили ранний доступ к просмотру «Отряда самоубийц». Теперь эмбарго снято, и первые отзывы о фильме, не содержащие спойлеров, доступны в интернете.

Один из отзывов собрал взрыв эмоций: "Отряд самоубийц " совершенно безумен. Ужасно жестокий, непристойный, неумолимый. Джеймс Ганн полностью раскрыл себя. Иногда он ошеломляет. В фильме есть душевные моменты, юмор, экшн, эмоции... все это. Он безжалостен. Нет ничего подобного. Черт побери!

Эрик Дэвис с портала Rotten Tomatoes был потрясен увиденным: "Я провел ЛУЧШЕЕ время, просматривая "Отряд самоубийц" – это кинокомикс, который вылезает из кожи, и мне это нравится. Он масштабный, смелый и визуально потрясающий. Вы увидите, как корни Джеймса Ганна разрослись повсюду. Это жестоко, но весело. Злой, но в то же время очень милый."

Конечно, что не обошлось без саркастических комментариев в стиле самого же фильма: "Сюрприз, сюрприз: Джеймс Ганн знает, как собрать команду крутых идиотов и творить чудеса. #TheSuicideSquad приносит уровни меры запекшейся крови и F-бомб, и все это во имя тупого развлечения для несовершеннолетних. Это, пожалуй, самое интересное, что я получил от любого студийного релиза этого летнего сезона.

Прогнозы фильма Джеймса Ганна

Основываясь на этом сборнике постов в социальных сетях, общее мнение заключается в том, что Ганн выполняет свое обещание и презентует фильм, который удовлетворит поклонников предыдущего фильма "Отряд самоубийц". Хотя эти комментарии не могли раскрыть специфику сюжета фильма, но похоже, что актеры работали вместе благодаря химии ансамбля. Такие персонажи, как Killer Shark, Polka Dot Man и Bloodsport, были отмечены как выдающиеся. Между тем, Марго Робби в роли Харли Квинн, как и ожидалось, как нельзя лучше раскрылась в проекте.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер онлайн