Нет Кена без Барби, – Райан Гослинг признался, что возмущен номинациями Оскара-2024
Источник:CNN
Актер, исполнивший роль Кена, Райан Гослинг, выразил недовольство тем, что фильм "Барби" не получил достаточно номинаций на премию Оскар. По его убеждению, американская киноакадемия несправедливо проигнорировала исполнительницу главной роли Марго Робби и режиссера Грету Гервиг.
Райан Гослинг поблагодарил киноакадемиков за свою номинацию, но выразил возмущение в сети тем, что ни исполнительница главной роли, Марго Робби, ни режиссер Грета Гервиг не получили награды в соответствующих категориях.
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Райан Гослинг возмущен номинациями Оскар-2024
В своем сообщении Райан Гослинг выразил благодарность за возможность быть номинированным рядом с выдающимися актерами. Он отметил, что возможность сыграть роль куклы Кена это огромная гордость для него. Впрочем, несмотря на это, актер пожаловался на другие номинации Оскара-2024.
Нет Кена без Барби, и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее отвечающих за создание этого всемирно известного фильма. Ни признание не было бы возможным без их таланта, мужества и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в соответствующих категориях, было бы ничего не сказать,
– заявил Райан Гослинг.
Фильм получил восемь номинаций на премию Оскар-2024. Однако ни в одной из них не заметили Грету Гервиг и Марго Робби. В сети поддержали возмущение Гослинга, сказав, что это несправедливо.
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Это семейная комедия с философским подтекстом, рассказывающая историю известнейшей куклы в мире. Что было бы, если бы Барби стала реальной девушкой, жившей среди нас?
Она, слишком неидеальная для идеального мира Барбиленда, отправляется в неизвестность и сталкивается со строгой реальностью мира людей.
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