"Первый блин не комом, а кумом": звезда "Сумасшедшей свадьбы" высмеяла одиозную Оксану Марченко

18 апреля 2022 , 20:01
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Источник:

фейсбук Инны Приходько

Украинская актриса Инна Приходько, сыгравшая Олю во второй части "Сумасшедшей свадьбы", потроллила одиозную Оксану Марченко. В последние дни одиозная ведущая через обращение, или же сковывания, относительно мужа-изменника в центре внимания.

12 апреля Владимир Зеленский опубликовал новость, что СБУ задержала предателя Виктора Медведчука, когда он в форме ВСУ пытался скрыться из Украины в Приднестровье. Оттуда его должны были вывезти в Москву.

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Инна Приходько высмеяла Оксану Марченко

Оксана Марченко сразу же отреагировала на новость и записала видеообращение сначала к Президенту Украины, а затем к другим лидерам стран. Звезды шоубиза сложа руки не сидели и начали высмеивать новоиспеченную "паломницу". 

На днях это сделал Остапчук, а теперь украинская актриса Инна Приходько, сыгравшая в "Сумасшедшей свадьбе", потроллила Марченко. 

Первый блин не комом, а кумом,
– подписала свой ролик Приходько. 

Инна Приходько потроллила Оксану Марченко: смотрите видео

 

Реакция сети 

Сеть активно отреагировала на свежий ролик и даже попросила Инну сделать еще одну пародию на пресс-конференцию Марченко в Москве.

  • "Молодочка ты наша! Жду подобных видео";
  • "очень похожа";
  • "Инна, рассмешила";
  • "Инна, проработайте еще ее пресс-конференцию, где она рассказывает, как ее муж по минному полю военных выводил";
  • "Просто браво!";
  • "Она не может так моргать и двигать бровями. С мимикой переработали";
  • "Хочу еще!".
Автор: Наталія Гулій