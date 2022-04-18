"Первый блин не комом, а кумом": звезда "Сумасшедшей свадьбы" высмеяла одиозную Оксану Марченко
Источник:фейсбук Инны Приходько
Украинская актриса Инна Приходько, сыгравшая Олю во второй части "Сумасшедшей свадьбы", потроллила одиозную Оксану Марченко. В последние дни одиозная ведущая через обращение, или же сковывания, относительно мужа-изменника в центре внимания.
12 апреля Владимир Зеленский опубликовал новость, что СБУ задержала предателя Виктора Медведчука, когда он в форме ВСУ пытался скрыться из Украины в Приднестровье. Оттуда его должны были вывезти в Москву.
Читайте также "Не удержался": Олег Сенцов взорвал сеть необычным фото у "памятника Путину"
Инна Приходько высмеяла Оксану Марченко
Оксана Марченко сразу же отреагировала на новость и записала видеообращение сначала к Президенту Украины, а затем к другим лидерам стран. Звезды шоубиза сложа руки не сидели и начали высмеивать новоиспеченную "паломницу".
На днях это сделал Остапчук, а теперь украинская актриса Инна Приходько, сыгравшая в "Сумасшедшей свадьбе", потроллила Марченко.
Первый блин не комом, а кумом,
– подписала свой ролик Приходько.
Инна Приходько потроллила Оксану Марченко: смотрите видео
Реакция сети
Сеть активно отреагировала на свежий ролик и даже попросила Инну сделать еще одну пародию на пресс-конференцию Марченко в Москве.
- "Молодочка ты наша! Жду подобных видео";
- "очень похожа";
- "Инна, рассмешила";
- "Инна, проработайте еще ее пресс-конференцию, где она рассказывает, как ее муж по минному полю военных выводил";
- "Просто браво!";
- "Она не может так моргать и двигать бровями. С мимикой переработали";
- "Хочу еще!".