Для хорошего настроения: какой сериал посмотреть в первый день весны
- Сериал "Секс и город" создан Дарреном Старом, базируется на книге Кэндес Бушнелл, и имеет 6 сезонов и 94 эпизода.
- Сюжет разворачивается вокруг четырех подруг в Нью-Йорке, которые исследуют темы дружбы, сексуальности и самореализации.
Сегодня 1 марта, а это значит, что наконец в наши дома пришла весна. Природа постепенно начнет пробуждаться от зимнего сна, поэтому и самих себя надо немного взбодрить для хорошего настроения.
Пришло время окунуться в мир кино с гламуром, страстями и смехом, ведь депрессивный сезон наконец отошел на покой. 24 Канал рекомендует начать весенний период с культового сериала "Секс и город", который стал особенным для миллионов людей по всему миру.
Что известно о сериале "Секс и город"?
Сериал создал Даррен Стар (также известный по "Beverly Hills, 90210"). Среди режиссеров отдельных эпизодов – Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер и другие. За основу сюжета взята книга "Sex and the City" писательницы Кэндес Бушнелл.
Годы выхода: 1998 – 2024
Количество сезонов и серий: 6 сезонов и 94 эпизода. Премьера состоялась на канале HBO.
Рейтинг IMDb: 7,4
Актерский состав:
- Сара Джессика Паркер – Кэрри Брэдшоу;
- Ким Кэтролл – Саманта Джонс;
- Кристин Дэвис – Шарлотта Йорк;
- Синтия Никсон – Миранда Хоббс;
- Крис Нот – мистер Биг.
Сюжет сериала
События разворачиваются в Нью-Йорке в конце 1990-х – начале 2000-х годов. В центре истории – четыре подруги, которые пытаются построить карьеру, найти любовь и в конце концов понять самих себя.
Главная героиня, Кэрри Брэдшоу, ведет колонку об отношениях и сексе, наблюдая за собственной жизнью и жизнью подруг. Каждая из женщин имеет свой характер и взгляд на отношения:
- Саманта – свободная и независимая;
- Шарлотта – романтическая и традиционная;
- Миранда – прагматичная и карьеристка;
- Кэрри – эмоциональная искательница "той самой" любви.
Сериал исследует темы дружбы, сексуальности, самореализации, брака, измен, феминизма и социальных ожиданий.
В 2021 году стало известно, что культовая история получит продолжение под названием "И просто так". Однако с выходом новых серий фаны очень разочаровались. Все из-за того, что одна из главных героинь – Ким Кэтролл, отказалась от участия. Актриса таки появилась на 70 секунд во втором сезоне, однако не снималась вместе с другими звездными коллегами.
Зрители утверждали, что авторы испортили героинь. От так, продолжение, на которое все так ждали, продержалось в эфире всего 3 сезона.
Интересные факты о сериале "Секс и город"
- Сериал стал одним из самых успешных проектов HBO и изменил телевизионное представление о женских персонажах.
- Кэрри Брэдшоу сделала культовыми туфли Manolo Blahnik и в целом повлияла на моду 2000-х.
- За роль Кэрри Сара Джессика Паркер получила несколько премий "Золотой глобус" и "Эмми".
- После завершения сериала вышли два полнометражных фильма-продолжения (2008 и 2010 годов).