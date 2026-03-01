Для хорошего настроения: какой сериал посмотреть в первый день весны

Сегодня 1 марта, а это значит, что наконец в наши дома пришла весна. Природа постепенно начнет пробуждаться от зимнего сна, поэтому и самих себя надо немного взбодрить для хорошего настроения.

Пришло время окунуться в мир кино с гламуром, страстями и смехом, ведь депрессивный сезон наконец отошел на покой. 24 Канал рекомендует начать весенний период с культового сериала "Секс и город", который стал особенным для миллионов людей по всему миру.

Что известно о сериале "Секс и город"?

Сериал создал Даррен Стар (также известный по "Beverly Hills, 90210"). Среди режиссеров отдельных эпизодов – Майкл Патрик Кинг, Аллен Култер и другие. За основу сюжета взята книга "Sex and the City" писательницы Кэндес Бушнелл.

Годы выхода: 1998 – 2024

Количество сезонов и серий: 6 сезонов и 94 эпизода. Премьера состоялась на канале HBO.

Рейтинг IMDb: 7,4

Актерский состав:

Сара Джессика Паркер – Кэрри Брэдшоу;

Ким Кэтролл – Саманта Джонс;

Кристин Дэвис – Шарлотта Йорк;

Синтия Никсон – Миранда Хоббс;

Крис Нот – мистер Биг.

Сюжет сериала

События разворачиваются в Нью-Йорке в конце 1990-х – начале 2000-х годов. В центре истории – четыре подруги, которые пытаются построить карьеру, найти любовь и в конце концов понять самих себя.

Главная героиня, Кэрри Брэдшоу, ведет колонку об отношениях и сексе, наблюдая за собственной жизнью и жизнью подруг. Каждая из женщин имеет свой характер и взгляд на отношения:

Саманта – свободная и независимая;

Шарлотта – романтическая и традиционная;

Миранда – прагматичная и карьеристка;

Кэрри – эмоциональная искательница "той самой" любви.

Сериал исследует темы дружбы, сексуальности, самореализации, брака, измен, феминизма и социальных ожиданий.

"Секс в большом городе": смотрите онлайн трейлер сериала

В 2021 году стало известно, что культовая история получит продолжение под названием "И просто так". Однако с выходом новых серий фаны очень разочаровались. Все из-за того, что одна из главных героинь – Ким Кэтролл, отказалась от участия. Актриса таки появилась на 70 секунд во втором сезоне, однако не снималась вместе с другими звездными коллегами.

Зрители утверждали, что авторы испортили героинь. От так, продолжение, на которое все так ждали, продержалось в эфире всего 3 сезона.

Интересные факты о сериале "Секс и город"