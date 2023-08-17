Об украинском ИТ и кибервойне: когда выйдет на экраны долгожданный фильм "Первый код"

Создатели художественно документальной ленты "Первый код" показали новый трейлер и постер, а также назвали дату всеукраинской премьеры. Фильм с бюджетом 500 тысяч долларов стал настоящей визитной карточкой украинской ИТ-индустрии.

"Первый код" – это увлекательное путешествие во времени, которое начинается еще в 1950-х годах по созданию первого компьютера украинскими инженерами. Эта история продолжается по сей день, когда IТ-сектор превратился в важный фронт в войне против российской агрессии.

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"Первый код": все, что следует знать о фильме

Фильм рассказывает о реальной борьбе IT-специалистов, объединившихся в 300-тысячное виртуальное войско, а также об обычных людях, которые, используя смартфоны, противостояли врагу.

Каждый зритель узнает историю от основателей ведущих IT-компаний и других влиятельных лиц. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал о роли каждого украинца в кибервойне. Фильм также подробно раскрывает историю украинской IT-индустрии от начала до сегодняшнего дня.

Недавно во время закрытых показов в Варшаве, Лондоне, Берлине, Барселоне, Лиссабоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско "Первый код" вызвал много положительных отзывов и рецензий.

Продюсер фильма Владислав Савченко и режиссер Артур Лерман презентовали увлекательный трейлер фильма, в котором мы увидим фрагменты интервью с основателями IT-компаний и свидетельств из первых уст о становлении украинской IT-сферы.

"Первый код": смотрите трейлер

В процессе съемок фильма принимали участие представители известных компаний, таких как EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia Holding, Sigma Software Group, SoftServe, НИКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а также представители Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины и Министерство цифровой трансформации.