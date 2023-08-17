"Перший код" – це захоплива подорож у часі, що розпочинається ще у 1950-х роках зі створення першого комп'ютера українськими інженерами. Ця історія триває до сьогоднішнього дня, коли ІТ-сектор перетворився на важливий фронт у війні проти російської агресії.

До речі Український мінісеріал "Хазяїн" вийшов на Netflix: чи варто дивитися

"Перший код": все, що варто знати про фільм

Фільм розповідає про реальну боротьбу IT-спеціалістів, які об'єдналися в 300-тисячне віртуальне військо, а також про звичайних людей, які, використовуючи смартфони, протистояли ворогові.

Кожен глядач дізнається історії від засновників провідних IT-компаній та інших впливових осіб. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про роль кожного українця в кібервійні. Фільм також докладно розкриває історію української IT-індустрії від її початку до сьогодення.

Нещодавно під час закритих показів у Варшаві, Лондоні, Берліні, Барселоні, Лісабоні, Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Сан-Франциско "Перший код" викликав багато позитивних відгуків та рецензій.

Продюсер фільму Владислав Савченко та режисер Артур Лерман презентували захопливий трейлер фільму, в якому ми побачити фрагменти інтерв'ю з засновниками IT-компаній та свідчень з перших уст про становлення української IT-сфери.

"Перший код": дивіться трейлер

У процесі зйомок фільму брали участь представники відомих компаній, таких як EPAM Ukraine, 3DLOOK, ELEKS, Looksery, Techiia holding, Sigma Software Group, SoftServe, НІКС, Uklon, Infopulse Ukraine, а також представники Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України та Міністерства цифрової трансформації.