Как сообщила кастинг-директор кинокомпании Forma Pro Films Ника Степанова, съемка художественного фильма запланирована на сентябрь. По ее идее, Петр Крылов должен сыграть "русскоязычного мужчину, который уехал из России в связи с этими событиями". Главным условием она назвала "свободный русский язык, без акцента".

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Петр Крылов отреагировал на предложение роли русскоговорящего

Для этого Ника попросила Петра снять самопробы, где он рассказывает по-русски о себе в простой манере, будто интервью, где не обязательно смотреть в камеру. Актер, конечно, ответил.

"Жаль, что вы не указываете, какие это такие события, но "с этими" – это очень важно, вы молодец, Ника, – саркастически ответил Петр. – (...) Ты меня спрашиваешь о роли мечты… Я еще ее не сыграл, но ты знаешь, я мечтаю прийти на Красную площадь, чтобы там на фоне кремлевских звезд, или напротив мавзолея Ленина, встать, закатать рукава, чтобы мне надели кожаный фартук, и Господь подарил мне бессмертие, перочинный нож и 140 миллионов дней моей жизни. И каждый раз однажды днем я бы убивал россиянина".

По вопросу Ники о распорядке дня Петра, он упомянул о Краматорск 27 июня. В результате ракетной атаки по состоянию на 12 часов 28 июня там погибли 10 человек, среди которых трое детей. Еще по меньшей мере 56 человек получили ранения, среди них – ребенок 2022 года рождения. Также пострадали трое граждан Колумбии и сопровождавшая их украинская писательница.

Петр Крылов ответил на предложение сыграть русскоговорящего: смотрите видео

К сожалению, это уже не первый случай, когда украинцам предлагают роли россия, впрочем, со съемками не в России. Вот что пишут в комментариях к сообщению Петра:

"Самая ситуация – дерьмо полное. Такие вещи надо освещать и ты все правильно делаешь";

"Боже, это гениально! Хотя бы Ника посмотрела";

"О роли мечты так отозвалось в сердце";

"Они реально е*нуты!".

Напомним, недавно Петр Крылов отреагировал на скандал с СТБ, когда в сериале "Последнее письмо любимого" заменили лицо россиянина Прохора Дубравина лицом украинского актера Дмитрия Саранскова.