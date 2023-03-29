Об этом мы узнали с фейсбук-страницы украинского актера Петра Крылова, который стал одним из первых, распространивших всю эту информацию с сериалом. 24 Канал также обращался к Дмитрию Саранскову за комментарием, однако ответа не получил.

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Украинский актер Дмитрий Сарансков рассказал, почему согласился на сотрудничество с СТБ

24 марта вышел анонс нового сериала СТБ "Последнее письмо любимого". Премьера должна была состояться 27 марта. Одну из главных ролей в этом сериале должен был исполнить российский актер Прохор Дубравин, публично поддерживающий войну России против Украины.

Чтобы избежать скандалов и разрешить выпуск мелодрамы на телевидение, авторы решили заменить лицо россиянина лицом украинского актера Дмитрия Саранскова.

Однако скандала избежать не получилось, соцсети буквально разразились негативными комментариями: "Почему это происходит? Как сказал когда-то Симон Петлюра, что не так страшны московские вши, как украинские гниды?", "Какая фигня, все отказываются от россиян, а СТБ – это отдельная планета что ли?", "Деньги, как я вижу, не пахнут?".

Неравнодушные украинцы и журналисты пытались услышать ответы от телеканала и украинского актера, но молчали до 27 марта. Следом по официальной информации СТБ, что сериал в конце концов "отложили", на связь вышел и украинский актер Дмитрий Сарансков

Ответ Дмитрия Саранскова

"Уважаемое общество, у меня нет привычки отвечать на сообщения от незнакомых людей. Но, когда близкие пишут с просьбой обратить на что-то внимание, то, конечно, это нельзя игнорировать. Я также, как и вы, ждал официального ответа канала. Дождались.

Поэтому сейчас я готов ответить на два главных вопроса. Первое: "Почему молчит Дмитрий Сарансков ?". Я молчу, потому что в этом случае есть такое юридическое основание, как NDA. Можете загуглить и почитать, что бывает за ее нарушение. И второй вопрос: "Как я на это согласился? А согласился я на это потому, что мне обещали, что мое участие в этом поможет избавиться от российского актера в украинском сериале.

Сейчас я хочу вам напомнить, что в нашей индустрии есть некоторые люди, независимо от того, что они обещают, считают, что актер и его репутация – это только расходные материалы. И вы знаете, я искренне надеюсь, что настанет то утро, когда мы с вами проснемся в победной Украине, осознавая, что главная ценность, которая у нас есть – это люди. Слава Украине!".

Такой ответ актера очень возмутил Петра Крылова, обратившего внимание на то, что в начале скандала у Прохора Дубравина был комментарий Саранскова о том, что он был не в курсе. "То есть он сначала соврал, потом исчез, а потом вернулся и выбрал какую-то такую несусветную ху*ню, что мне даже трудно это комментировать".

Петр Крылов о Дмитрии Саранскове: смотрите видео