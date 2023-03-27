Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в частности, учитывая лучший международный опыт. Об этом идет речь в официальных соцсетях СТБ, передает 24 Канал.
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СТБ отложил показ сериала с россиянином "Последнее письмо любимого"
27 марта в 20 часов на СТБ должен был состояться показ нового сериала "Последнее письмо любимого" с российским актером Прохором Дубравиным. Однако когда украинцы увидели анонс сериала, возник вопрос: "Что с лицом россиянина, публично поддерживающего войну России против Украины?".
Чтобы избежать скандалов и разрешить выпуск мелодрамы на телевидение, авторы решили заменить лицо россиянина. Сериал не переснимали заново, очевидно, для сохранения бюджета и запланированной даты премьеры. Оказалось, что лицо Прохора Дубравина заменили на Дмитрия Саранскива.
Впрочем, после нескольких дней громкого обсуждения украинцев в соцсетях анонс сериала удалили, а показ решили отложить. 24 Канал обращался к СТБ за комментарием, однако ответа не получил. Впоследствии на официальных страницах СТБ появилась информация об отложении показа.
СТБ отложил показ сериала с россиянином "Последнее письмо любимого" / Скриншот
Реакция украинцев
- "Россиянам не место на украинских территориях, ни вживую, ни на экранах!";
- "Пожалуйста, помните в дальнейшем об этом, потому что нам украинцам всегда нужно помнить своего врага, чтобы сохранять свободу и здравый смысл. Национальный канал Украины должен оставаться национальным каналом Украины и подобные выходки всегда будут замечены и будут дорого стоить";
- "Отложить? Зачем нам такой сериал? Снова с новым лицом? Зачем нам российские актеры";
- "Пока украинцев убивают, то можно отложить. А только закончат, можно показывать российских актеров, которые поддерживают эти убийства. По новейшим технологиям!";
- "Это типа, чтобы не обидеть "хороших россиян", вы как раз откладываете, а не отменяете?";
- "То есть отложили издевательство, а потом все равно издевается над украинцами?".