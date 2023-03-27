Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в частности, учитывая лучший международный опыт. Об этом идет речь в официальных соцсетях СТБ, передает 24 Канал.

Смотрите также Российский актер Прохор Дубравин отреагировал на скандал с СТБ: "Это же я снимался"

СТБ отложил показ сериала с россиянином "Последнее письмо любимого"

27 марта в 20 часов на СТБ должен был состояться показ нового сериала "Последнее письмо любимого" с российским актером Прохором Дубравиным. Однако когда украинцы увидели анонс сериала, возник вопрос: "Что с лицом россиянина, публично поддерживающего войну России против Украины?".

Чтобы избежать скандалов и разрешить выпуск мелодрамы на телевидение, авторы решили заменить лицо россиянина. Сериал не переснимали заново, очевидно, для сохранения бюджета и запланированной даты премьеры. Оказалось, что лицо Прохора Дубравина заменили на Дмитрия Саранскива.

Впрочем, после нескольких дней громкого обсуждения украинцев в соцсетях анонс сериала удалили, а показ решили отложить. 24 Канал обращался к СТБ за комментарием, однако ответа не получил. Впоследствии на официальных страницах СТБ появилась информация об отложении показа.

СТБ отложил показ сериала с россиянином "Последнее письмо любимого" / Скриншот

Реакция украинцев