Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій в контенті, зокрема зважаючи на кращий міжнародний досвід. Про це йдеться в офіційних соцмережах СТБ, передає 24 Канал.

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СТБ відклав показ серіалу з росіянином "Останній лист коханого"

27 березня о 20 годині на СТБ мав відбутися показ нового серіалу "Останній лист коханого" з російським актором Прохором Дубравіним. Однак, коли українці побачили анонс серіалу, виникло питання: "Що з обличчям росіянина, який публічно підтримує війну Росії проти України?".

Щоб уникнути скандалів та дозволити випуск мелодрами на телебачення, автори вирішили замінити обличчя росіянина. Серіал не перезнімали заново, очевидно, для збереження бюджету та через заплановану дату прем’єри. Виявилося, що лице Прохора Дубравіна замінили на Дмитра Сарансківа.

Втім, після декількох днів гучного обговорення українців в соцмережах, анонс серіалу видалили, а показ вирішили відкласти. 24 Канал звертався до СТБ за коментарем, проте відповіді не отримав. Згодом на офіційних сторінках СТБ з’явилася інформація про "відкладення показу".

СТБ відклав показ серіалу з росіянином "Останній лист коханого" / Скриншот

Реакція українців