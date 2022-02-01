По сюжету ленты, четверо душевнобольных сбегут из больницы, где они провели 10 лет. Руслана сыграет в сцене с Владимиром Горянским. Какую именно роль получила певица авторы проекта пока не сообщают.

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По словам режиссера, Руслана скорее всего сыграет саму себя. Ее героиня будет вести себя так, как певица в реальной жизни.

Мне очень интересно работать с Русланой в кино. Ведь это ее первый опыт в полном метре. Хотелось бы показать зрителю немного другую сторону певицы – не только звездную, но и повседневную, показать Руслану такой, какой ее мало кто видел,

– поделился режиссер Виктор Сокуренко.

Украинская премьера комедии "Психи на свободе" запланирована на весну 2022 года.

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Кроме Русланы, в фильме также привлечены такие украинские звезды:

Алексей Вертинский,

Вадим Красноокий,

Александр Пипа,

Владимир Шпудейко,

Анастасия Капинус.

Также в комедии зрители увидят и голливудского актера украинского происхождения Илью Волоха, который является наиболее популярным актером-эмигрантом в США и снимался в блокбастерах вместе с Брэдом Питтом, Уиллом Смитом и Харрисоном Фордом.