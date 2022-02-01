За сюжетом стрічки, четверо душевнохворих втечуть з лікарні, де вони провели 10 років. Руслана зіграє у сцені з Володимиром Горянським. Яку саме роль отримала співачка автори проєкту наразі не повідомляють.
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За словами режисера, Руслана скоріше за все зіграє саму себе. Її героїня буде поводитися так, як співачка в реальному житті.
Мені дуже цікаво працювати з Русланою в кіно. Адже це її перший досвід у повному метрі. Хотілося б показати глядачеві трохи інший бік співачки – не лише зірковий, а й повсякденний, показати Руслану такою, яку її мало хто бачив,
– поділився режисер Віктор Сокуренко.
Українську прем'єру комедії "Психи на волі" заплановано на весну 2022 року.
Окрім Руслани, у фільмі також залучені такі українські зірки:
- Олексій Вертинський,
- Вадим Красноокий,
- Олександр Піпа,
- Володимир Шпудейко,
- Анастасія Капінус.
Також у комедії глядачі побачать і голлівудського актора українського походження Іллю Волоха, який є найбільш популярним актором-емігрантом у США та знімався у блокбастерах разом із Бредом Піттом, Віллом Смітом та Гаррісоном Фордом.