За сюжетом стрічки, четверо душевнохворих втечуть з лікарні, де вони провели 10 років. Руслана зіграє у сцені з Володимиром Горянським. Яку саме роль отримала співачка автори проєкту наразі не повідомляють.

Зверніть увагу Захопливі фільми, де герої випробовують удачу в рулетці

За словами режисера, Руслана скоріше за все зіграє саму себе. Її героїня буде поводитися так, як співачка в реальному житті.

Мені дуже цікаво працювати з Русланою в кіно. Адже це її перший досвід у повному метрі. Хотілося б показати глядачеві трохи інший бік співачки – не лише зірковий, а й повсякденний, показати Руслану такою, яку її мало хто бачив,

– поділився режисер Віктор Сокуренко.

Українську прем'єру комедії "Психи на волі" заплановано на весну 2022 року.

Зимові вечори особливо довгі, якщо проводити їх без SlotoKing. Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення.

Окрім Руслани, у фільмі також залучені такі українські зірки:

Олексій Вертинський,

Вадим Красноокий,

Олександр Піпа,

Володимир Шпудейко,

Анастасія Капінус.

Також у комедії глядачі побачать і голлівудського актора українського походження Іллю Волоха, який є найбільш популярним актором-емігрантом у США та знімався у блокбастерах разом із Бредом Піттом, Віллом Смітом та Гаррісоном Фордом.