Певица Руслана вместе с мужем впервые сыграет в кино: фильм расскажет о душевнобольных

Руслана Лыжичко впервые снимется в художественном фильме режиссера Виктора Сокуренко "Психи на свободе". На экранах певица появится вместе со своим мужем Александром Ксенофонтовым.

По сюжету ленты, четверо душевнобольных сбегут из больницы, где они провели 10 лет. Руслана сыграет в сцене с Владимиром Горянским. Какую именно роль получила певица авторы проекта пока не сообщают.

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По словам режиссера, Руслана скорее всего сыграет саму себя. Ее героиня будет вести себя так, как певица в реальной жизни.

Мне очень интересно работать с Русланой в кино. Ведь это ее первый опыт в полном метре. Хотелось бы показать зрителю немного другую сторону певицы – не только звездную, но и повседневную, показать Руслану такой, какой ее мало кто видел,

– поделился режиссер Виктор Сокуренко.

Украинская премьера комедии "Психи на свободе" запланирована на весну 2022 года.

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Кроме Русланы, в фильме также привлечены такие украинские звезды:

Алексей Вертинский,

Вадим Красноокий,

Александр Пипа,

Владимир Шпудейко,

Анастасия Капинус.

Также в комедии зрители увидят и голливудского актера украинского происхождения Илью Волоха, который является наиболее популярным актером-эмигрантом в США и снимался в блокбастерах вместе с Брэдом Питтом, Уиллом Смитом и Харрисоном Фордом.