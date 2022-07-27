"Пиноккио" через объектив Гильермо дель Торо: которым вышел тизер-трейлер кукольного фильма

Netflix опубликовал тизер-трейлер будущего фэнтезийного музыкального фильма "Пиноккио" режиссера Гильермо Дель Торо. Премьера картины о деревянном мальчике запланирована на декабрь 2022 года.

Новый фильм "Пиноккио" Гильермо дель Торо основывается на итальянском романе "Приключения Пиноккио" писателя и журналиста Карло Коллоди. Ключевой темой, которую режиссер освещает в этой версии картины, будут отношения детей и взрослых, а также человечность.

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Следует дополнить, что сказка о "Приключениях Пиноккио" вышла в формате книги еще в 1883 году.

"Пиноккио" через объектив Гильермо дель Торо: которым вышел тизер-трейлер

Адаптацию "Пиноккио" превратили в мюзикл, а сам фильм был создан в формате стоп-моушн (кукольной анимации). Сами же события картины будут происходить в Италии 30-х годов, когда укреплялся фашизм и Бенито Муссолини осуществлял контроль над страной.

"Ни одна художественная форма не повлияла на мою жизнь и работу больше, чем анимация, и у меня не было такой глубокой личной связи ни с каким персонажем в литературе, как с Пиноккио. В нашей истории, Пиноккио – это невинная душа с равнодушным отцом, который безразличный теряется в мире, которого не может понять. Он отправляется в чрезвычайное путешествие, что побуждает его к пониманию своего отца и реального мира", – заявил дель Торо.

Сценарий к анимационной ленте написал сам Гильермо дель Торо ("Тихоокеанский рубеж", "Аллея ужаса", "Форма воды") вместе с американским аниматором Патриком Макхейлом.

Главные роли в "Пиноккио" озвучили:

Грегори Манн;

Юэн Мак-Грегор;

Кейт Бланшетт;

Рон Перлман;

Финн Вулфгард.

Как подчеркнул дель Торо, во время сюжета главный герой столкнется с несколькими разными злодеями. Среди них будут граф Вольпе (Кристоф Вальц), который хочет, чтобы Пиноккио выступал на его карнавале, а также местный деста (Рон Перлман), видящий в кукольном мальчике идеального солдата для фашистской армии.

Одной из важнейших частей истории станут отношения столяра Джепетто с деревянным мальчиком, который по этой версии заменяет ему погибшего сына.

Режиссер сообщил, что вдохновлялся не только оригинальной сказкой Карло Коллоди, но и историей о чудовище Франкенштейна.

Меня всегда интриговало, как связаны между собой "Пиноккио" и "Франкенштейн". Обе истории рассказывают о ребенке, который вдруг попадает в этот мир. Их обоих создали родители, считающие, что они самостоятельно разберутся, что такое хорошо и что такое плохо, узнают все базовые вопросы этики, морали, любви, жизни. Думаю, что и для меня именно таково было детство. Надо было справляться самому, имея очень ограниченный опыт,

– отметил Гильермо дель Торо

"Пиноккио" 2022: смотрите тизер-трейлер кукольного фильма

Недавно в журнале Vanity Fair опубликовали первые кадры из будущего кукольного анимационного фильма.

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