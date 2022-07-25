Ролик вышел на ютуб-канале компании Marvel. В нем внимательные зрители увидели нового героя супергеройского фильма.
Узнайте больше Более 100 миллионов долларов: гонорар Тома Круза за "Топ Ган: Меверик" поразил поклонников
Marvel показала тизер-трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда"
В ролике мы видим уникальные кадры из будущей картины, трогательные и напряженные моменты, героиню Рири Уильямс, которую в фильме зовут Железное Сердце, военачальника М'Баку и Шури, сестру Т'Чаллы. Кроме этого, можно увидеть Немора – владыку Атлантиды, черпающую вдохновение из воды.
В тизере-трейлере фантастически звучит песня No woman, No cry Боба Марли в исполнении певицы Tems.
В сутку, по состоянию на 25 июля, трейлер набрал более 17 миллионов просмотров!
"Черная пантера: Ваканда навсегда": смотрите тизер-трейлер
Что известно сегодня о фильме
В августе 2020 года Райан Куглер написал сценарий к фильму. Он также выступил режиссером картины. Однако 28 августа скончался главный герой ленты Чедвик Боузман. В декабре 2020 года глава Marvel Studios Кевин Файг официально подтвердил, что замену Чедвику Боузману не будет искать. По его словам, смерть актера стала для всех его коллег большим ударом.
В то же время кинокомпания Marvel нашла решение по сценарию "Черной Пантеры 2". В центре событий предстанут другие герои Ваканды, которые будут защищать ее и достойно продолжать дело Т'Чаллы, которого сыграл Чедвик Боузман.
Очевидно, что без Чедвика это происходит очень эмоционально. Но, кроме этого, все очень вдохновлены возможностью вернуть зрителям и фанатам мир Ваканды. Мы сделаем это так, чтобы Чедвик нами гордился,
– сказал Кевин Файг.
Загадочное название фильма было рассекречено 3 мая 2021 года.
В фильме "Черная Пантера: Ваканда навсегда" снимутся:
- Данай Гурира – Глаз;
- Летиция Райт – Шури;
- Мартин Фриман – Эверетт К. Росс;
- Уинстон Дьюк – М'Баку;
- Люпито Нионго – Накиа;
- Флоренс Касумба – Айо;
- Анджела Бассет – Рамонда.
Смотрите кадры с Чедвиком Боузманом и воспоминания его коллег: щемящее видео