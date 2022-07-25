Ролик вийшов на ютуб-каналі компанії Marvel. У ньому уважні глядачі побачили нового героя супергеройського фільму.

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Marvel показала тизер-трейлер фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

У ролику ми бачимо унікальні кадри з майбутньої картини, зворушливі й напружені моменти, героїню Рірі Вільямс, яку у фільмі звати Залізне Серце, воєначальника М'Баку та Шурі, сестру Т'Чалли. Крім цього, можна побачити Немора – владику Атлантиди, що черпає натхнення з води.

У тизері-трейлері фантастично звучить пісня No woman, No cry Боба Марлі у виконанні співачки Tems.

За добу, станом на 25 липня, трейлер набрав понад 17 мільйонів переглядів!

"Чорна пантера: Ваканда назавжди": дивіться тизер-трейлер

Що відомо сьогодні про фільм

У серпні 2020 року Раян Куглер написав сценарій до фільму. Він також виступив режисером картини. Однак, 28 серпня помер головний герой стрічки Чедвік Боузман. У грудні 2020 року глава Marvel Studios Кевін Файг офіційно підтвердив, що заміну Чедвіку Боузману не шукатимуть. За його словами, смерть актора стала для всіх його колег великим ударом.

Водночас кінокомпанія Marvel знайшла рішення щодо сценарію "Чорної Пантери 2". У центрі подій постануть інші герої Ваканди, які будуть захищати її та гідно продовжувати справу Т'Чалли, якого зіграв Чедвік Боузман.

Очевидно, що без Чедвіка це проходить дуже емоційно. Але, крім цього, всі дуже натхнені можливістю повернути глядачам і фанатам світ Ваканди. Ми зробимо це так, щоб Чедвік нами пишався,

– сказав Кевін Файг.

Загадкову назву фільму було розсекречено 3 травня 2021 року.

Цікаво. "Чорна пантера" стала культурною сенсацією, коли вийшла на екрани в лютому 2018 року, зруйнувавши голлівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні. Фільм заробив 1,34 мільярда доларів у всьому світі та став найкасовішим фільмом Marvel. Стрічка сім разів була номінована на премію Оскар, зокрема за найкращий фільм (перший фільм про супергероїв) і все-таки отримала його за музику, дизайн костюмів і постановку.

У фільмі "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" знімуться:

Данай Гуріра – Окоє;

Летиція Райт – Шурі;

Мартін Фріман – Еверетт К. Росс;

Вінстон Дьюк – М'Баку;

Люпіта Ніонго – Накіа;

Флоренс Касумба – Айо;

Анджела Бассет – Рамонда.

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