Новий фільм "Піноккіо" Гільєрмо дель Торо ґрунтується на італійському романі "Пригоди Піноккіо" письменника та журналіста Карло Коллоді. Ключовою темою, яку режисер висвітлює у цій версії картини, будуть взаємини дітей та дорослих, а також людяність.

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Варто доповнити, що казка про "Пригоди Піноккіо" вийшла у форматі книги ще у 1883 році.

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Адаптацію "Піноккіо" перетворили на мюзикл, а сам фільм створили у форматі стоп-моушн (лялькової анімації). Самі ж події картини відбуватимуться в Італії 1930-х років, коли укріплювався фашизм і Беніто Муссоліні здійснював контроль над країною.

"Жодна мистецька форма не вплинула на моє життя і роботу більше, ніж анімація, і я не мав такого глибокого особистого зв’язку із жодним персонажем у літературі, як з Піноккіо. У нашій історії, Піноккіо – це невинна душа з байдужим батьком, котрий губиться у світі, якого не може зрозуміти. Він вирушає у надзвичайну подорож, що спонукає його до розуміння свого тата та реального світу", – заявив дель Торо.

Сценарій до анімаційної стрічки написав сам Гільєрмо дель Торо ("Тихоокеанський рубіж", "Алея жаху", "Форма води") разом з американським аніматором Патріком Макхейлом.

Головні ролі в "Піноккіо" озвучили:

Грегорі Манн;

Юен Мак-Грегор;

Кейт Бланшетт;

Рон Перлман;

Фінн Вулфгард.

Як підкреслив дель Торо, під час сюжету головний герой зіткнеться з кількома різними лиходіями. Серед них будуть граф Вольпе (Крістоф Вальц), який хоче, щоб Піноккіо виступав на його карнавалі, а також місцевий подеста (Рон Перлман), який бачить у ляльковому хлопчику ідеального солдата для фашистської армії.

Однією з найважливіших частин історії стануть взаємини столяра Джепетто з дерев’яним хлопчиком, який у цій версії замінює йому загиблого сина.

Режисер повідомив, що надихався не лише оригінальною казкою Карло Коллоді, а й історією про чудовисько Франкенштейна.

Мене завжди інтригувало, як пов'язані між собою "Піноккіо" та "Франкенштейн". Обидві історії розповідають про дитину, яка раптом потрапляє у цей світ. Їх обох створили батьки, які вважають, що вони самостійно розберуться, що таке добре і що таке погано, дізнаються на всі базові питання етики, моралі, любові, життя. Думаю, що й для мене саме таким було дитинство. Треба було справлятися самому, маючи дуже обмежений досвід,

– зазначив Гільєрмо дель Торо

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Нещодавно також в журналі Vanity Fair опублікували перші кадри з майбутнього лялькового анімаційного фільму.

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