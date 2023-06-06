Как сообщалось ранее, Disney рассматривал два варианта сценария перезапуска "Пиратов Карибского моря", один из них был из Марго Робби. Но позже сказали, что компания отказалась показывать женских персонажей в главных ролях во франшизе; Джонни Деппа исключили из франшизы еще в 2018 году после обвинений в домашнем насилии.

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Disney готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря"

Сейчас в киностудии рассказали о предстоящем продолжении фильма. В разговоре с New York Times, Шон Бейли, президент Disney Studios Motion Picture Production, заинтриговал восторженных поклонников этой приключенческой франшизы.

Мы считаем, что у нас есть увлекательная история, которая уважает предыдущие фильмы, но также имеет потенциал сказать что-то новое,

– поделился он.

О возможном возвращении Деппа к франшизе, Бейли ответил лаконично: "Пока ничего нельзя заявить".

Любопытно. В ходе судебных процессов с его бывшей супругой Эмбер Герд, Депп заявил, что он не планирует работать со студией Disney, даже если ему предложат большие гонорары. Однако поклонники Джека Воробья и Джонни Деппа несомненно будут ждать новостей о сюжете и возможном возвращении любимого персонажа на экран.

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Что известно о франшизе "Пираты Карибского моря"