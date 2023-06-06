Как сообщалось ранее, Disney рассматривал два варианта сценария перезапуска "Пиратов Карибского моря", один из них был из Марго Робби. Но позже сказали, что компания отказалась показывать женских персонажей в главных ролях во франшизе; Джонни Деппа исключили из франшизы еще в 2018 году после обвинений в домашнем насилии.
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Disney готовит перезапуск "Пиратов Карибского моря"
Сейчас в киностудии рассказали о предстоящем продолжении фильма. В разговоре с New York Times, Шон Бейли, президент Disney Studios Motion Picture Production, заинтриговал восторженных поклонников этой приключенческой франшизы.
Мы считаем, что у нас есть увлекательная история, которая уважает предыдущие фильмы, но также имеет потенциал сказать что-то новое,
– поделился он.
О возможном возвращении Деппа к франшизе, Бейли ответил лаконично: "Пока ничего нельзя заявить".
"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины": смотрите трейлер
Что известно о франшизе "Пираты Карибского моря"
- Приключенческая франшиза начала свою историю в 2003 году с первым фильмом, который назывался "Проклятие Черной Жемчужины". Впоследствии, в 2006 и 2007 годах, вышли вторая и третья части "Пиратов Карибского моря" - "Сундук мертвеца" и "На краю света". Эти съемки были самыми дорогими в истории кинематографа.
- Через четыре года, в 2011 году, вышла следующая часть франшизы – "На странных берегах". В мае 2017 года появилась пятая – "Месть Салазара".
- Приключенческие фильмы приобрели большую популярность в Украине. В частности, "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" был вторым фильмом после мультфильма "Тачки", который зрители тогда смогли посмотреть в отечественных кинотеатрах на украинском языке.
- Главные роли дублировали: Олег "Фагот" Михайлюта (Джека Спарроу), заслуженный артист Украины Остап Ступка (Вила Тернера), молодая актриса Инна Беликова (Элизабет Свонн), народный артист Украины Богдан Ступка (отец Вилла Тернер).