Як повідомлялося раніше, Disney розглядав два варіанти сценарію перезапуску "Піратів Карибського моря", один із них був з Марго Роббі. Але пізніше сказали, що компанія відмовилася показувати жіночих персонажів у головних ролях у франшизі; Джонні Деппа виключили з франшизи ще у 2018 році, після звинувачень у домашньому насильстві.

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Disney готує перезапуск "Піратів Карибського моря"

Зараз у кіностудії розповіли про майбутнє продовження фільму. У розмові з New York Times, Шон Бейлі, президент Disney Studios Motion Picture Production, заінтригував захоплених шанувальників цієї пригодницької франшизи.

Ми вважаємо, що у нас є захоплива історія, яка шанує попередні фільми, але також має потенціал сказати щось нове,

– поділився він.

Щодо можливого повернення Деппа до франшизи, Бейлі відповів лаконічно: "Наразі нічого не можна заявити".

Цікаво. Під час судових процесів з його колишньою дружиною Ембер Герд, Депп заявив, що він не планує працювати зі студією Disney, навіть якщо йому запропонують великі гонорари. Проте шанувальники Джека Горобця та Джонні Деппа безсумнівно будуть чекати новин про сюжет і можливе повернення улюбленого персонажа на екран.

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