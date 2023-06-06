Як повідомлялося раніше, Disney розглядав два варіанти сценарію перезапуску "Піратів Карибського моря", один із них був з Марго Роббі. Але пізніше сказали, що компанія відмовилася показувати жіночих персонажів у головних ролях у франшизі; Джонні Деппа виключили з франшизи ще у 2018 році, після звинувачень у домашньому насильстві.
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Disney готує перезапуск "Піратів Карибського моря"
Зараз у кіностудії розповіли про майбутнє продовження фільму. У розмові з New York Times, Шон Бейлі, президент Disney Studios Motion Picture Production, заінтригував захоплених шанувальників цієї пригодницької франшизи.
Ми вважаємо, що у нас є захоплива історія, яка шанує попередні фільми, але також має потенціал сказати щось нове,
– поділився він.
Щодо можливого повернення Деппа до франшизи, Бейлі відповів лаконічно: "Наразі нічого не можна заявити".
"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини": дивіться трейлер
Що відомо про франшизу "Пірати Карибського моря"
- Пригодницька франшиза розпочала свою історію у 2003 році з першим фільмом, який називався "Прокляття Чорної Перлини". Згодом, у 2006 та 2007 роках, вийшли друга і третя частини "Піратів Карибського моря" – "Скриня мерця" і "На краю світу". Ті зйомки були найдорожчими в історії кінематографа.
- Через чотири роки, у 2011 році, вийшла наступна частина франшизи – "На дивних берегах". У травні 2017 року з’явилася п'ята – "Помста Салазара".
- Пригодницькі фільми здобули велику популярність в Україні. Зокрема "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" був другим фільмом після мультфільму "Тачки", який глядачі тоді змогли подивитися у вітчизняних кінотеатрах українською мовою.
- Головні ролі дублювали: Олег "Фагот" Михайлюта (Джека Спарроу), заслужений артист України Остап Ступка (Віла Тернера), молода акторка Інна Бєлікова (Елізабет Свонн), народний артист України Богдан Ступка (батька Віла Тернера).